Preconceito e bullyng são temas de palestra da Defensoria com estudantes de Gurupi

Por Ascom

A Defensoria Pública do Estado do Tocantins (DPE-TO) esteve nesta terça-feira, 4, na Escola Municipal Domingos Barreira de Amorim, em Gurupi, no sul do Estado para falar sobre preconceito e do bullying. Por meio do projeto “Defensoria Pública nas Escolas”, profissionais da Equipe Multidisciplinar da DPE-TO em Gurupi conduziram a atividade.

Na ocasião, a assistente social Daniela Silva Portilho, com o apoio da psicóloga Isabel Izzo, utilizou material pedagógico e lúdico para debater o tema com os 130 alunos da escola que estudam no período matutino e vespertino.

Após as palestras a equipe foi acolhida pela equipe de coordenação e orientação da Escola que agradeceu pelas palestras e comentou sobre vários temas e questões inerentes ao ser humano e que em parceria com a Defensoria Pública gostariam que fossem abordados com os alunos.