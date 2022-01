Pré-matrículas na rede de ensino de Gurupi começam hoje, 3

Na próxima segunda-feira, 03, começam as pré-matrículas da educação infantil (Centro de Educação Infantil de Gurupi – Cemei, que recebe crianças de 1 a 03 anos) e ensino fundamental (que compreende da pré-escola ao 5º ano) da rede municipal de ensino de Gurupi para o ano letivo de 2022, e este ano com novidade: o cadastro será feito online, diretamente em um link disponível no site da Prefeitura. Até o semestre passado, esta etapa acontecia de forma presencial.

A secretária municipal de Educação de Gurupi, Amanda Costa, explica que essa novidade permite que o responsável pelo menor não precise se deslocar até à unidade escolar para solicitar a vaga. “Implementamos um sistema de pré-matrículas para facilitar e agilizar o serviço, tanto para os pais quanto para as equipes da Secretaria de Educação, assim evitaremos filas, desgastes e deslocamentos” enfatiza a Secretária Amanda.

Os interessados, só precisarão acessar o link disponível na home do site ou por meio das redes sociais oficiais da Secretaria de Educação (@semeg.gurupi), e preencher o cadastro com informações necessárias como: os números de documentos, a série e a unidade escolar a qual busca a vaga. Após o preenchimento, será gerado um número de protocolo para que o responsável pela criança possa acompanhar o andamento da solicitação de vaga. Sendo contemplado, deverá comparecer na Unidade Escolar para a efetivação da matrícula, presencialmente.

O Coordenador de Inspeção Escolar, Heres Lima, destaca que a partir do dia 10 de janeiro será divulgado o resultado das pré-matrículas, e entre esta data até o dia 14 de janeiro o responsável deverá ir à unidade escolar efetivar a matrícula, com a documentação exigida: RG e CPF dos responsáveis e da criança, comprovante de endereço, cartão de vacinação e certidão de nascimento da criança. Para os Cemei’s no site constará uma lista extra de documentos conforme cada caso do aluno.

As aulas na rede municipal iniciam no dia 31 de janeiro de 2022.