Pré-candidatura de Paulo Mourão a governador é reafirmada pelo PT Nacional e Estadual; Lula e Gleisi Hoffman virão ao TO em 2022

Por Romilton Pereira

Jornalista DRT 757 MTE-TO

Na reunião da Partido dos Trabalhadores que ocorreu nesta quinta-feira 18, em Palmas, com a presença secretário geral do partido, Romênio Pereira, e do presidente do PT Estadual, deputado Zé Roberto Lula, foi reafirmado que o partido se une em torno da pré-candidatura de Paulo Mourão a governador do Tocantins, em 2022.

“Muitos passam fome, precisam de casa, trabalho, ajuda em suas terras e não podemos continuar nessa situação de descaso, por isso, nós estamos construindo uma opção de governo viável, justo e igualitário. Ontem, confirmando nosso compromisso, estivemos com o Secretário Nacional de Relações Institucionais do PT, Romério, em entrevista coletiva para confirmar a pré-candidatura do companheiro Paulo Mourão e apoio de todo PT TO em sua caminhada para governo”, afirmou o deputado Zé Roberto.

Paulo Mourão, tem percorrido os municípios do Tocantins, com a “caravana da mudança”, para discutir seu projeto de plano de governo com lideranças e a população.

Gleisi Hoffman, que é presidente nacional do partido, estará vindo em 2022 em Palmas, para uma reunião com o PT Estadual visando as eleições estaduais, estará em também na capital do Tocantins no próximo ano, o ex presidente Lula, provável candidato à próxima disputa presidencial.

