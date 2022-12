Prazo para utilizar crédito do Nota Premiada como desconto no IPTU termina nesta quarta, 30

Autor: Redação Secom

Como forma de incentivar a emissão de notas fiscais por serviços contratados na Capital, a Prefeitura de Palmas criou o programa Nota Palmense Premiada, onde o contribuinte pode concorrer a prêmios e conseguir até 10% de desconto no valor do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU). O prazo para o cidadão pedir a conversão dos créditos do programa termina nesta quarta-feira, 30, e deve ser feita no site da Nota Premiada, aqui.

Ao acessar o site do Nota Premiada, no campo ‘O Meu Painel’, o contribuinte deve escolher o menu desconto no IPTU e o imóvel vinculado ao seu CPF em Palmas já estará listado para pedir o desconto. Quanto mais notas fiscais são emitidas no CPF do cidadão na Capital, mais créditos ele acumulará, podendo garantir até 10% de incentivo fiscal no IPTU.

Sorteio

Também encerra nesta quarta-feira, 30, o prazo para o emissão dos cupons para participar do último sorteio de 2022 da Nota Premiada. O sorteio será em 17 de dezembro para distribuir R$ 25 mil para 31 sorteados, sendo R$ 10 mil para o primeiro colocado e R$ 500,00 do segundo ao 31º lugar. A conversão pode ser feita no site do programa utilizando os créditos recebidos, 20% sobre o ISS arrecadado.