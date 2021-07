Prazo para o alistamento militar é prorrogado até o dia 31 de agosto

O Governo Federal estendeu o prazo do Alistamento Militar 2021 até o dia 31 de agosto. Os jovens que completam 18 anos este ano devem realizar o alistamento obrigatório. As inscrições podem ser feitas no site oficial do Exército Brasileiro: https://alistamento.eb.mil.br/ ou na modalidade presencial via agendamento, nas unidades de atendimento do Resolve Palmas da Avenida JK, Taquaralto e na unidade do Capim Dourado.

De acordo com a 332ª Junta de Serviço Militar de Palmas, de janeiro a julho deste ano, foram registradas 2.677 solicitações de alistamento na Capital. O procedimento das inscrições tanto presencial ou via on-line são gratuitos. Durante a solicitação, os interessados devem apresentar os documentos pessoais como RG, CPF, telefone e e-mail. O alistamento pode ser realizado também por meio do aplicativo oficial do Exército Brasileiro, que pode ser baixado nos aparelhos eletrônicos via plataformas digitais.

Por conta das medidas de enfrentamento ao coronavírus (Covid-19), o Governo Federal prorrogou o período das inscrições, assim como ocorreu no ano passado. O encerramento do prazo era até o final do mês de junho. Os jovens que não solicitarem o alistamento durante os próximos 60 dias estarão sujeitos ao pagamento de multas e poderão ainda ter problemas administrativos se precisarem da documentação em outras ocasiões.

Resolve Palmas

Para evitar aglomerações, o atendimento presencial nas unidades do Resolve Palmas segue via agendamento. Para fazer o agendamento prévio do procedimento de alistamento, basta acionar os seguintes telefones:

(63) 3212-7265 – Resolve Palmas no Centro;

(63) 3212-7652 – Taquaralto;

(63) 3212-7216 – Capim Dourado.