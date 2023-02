Prazo de inscrições para residência médica da Fesp termina na terça-feira, 7

Termina na próxima terça-feira, 7, às 23h59 (horário de Brasília-DF), o prazo de inscrições do processo seletivo para o programa de Residência em Medicina de Família e Comunidade do Plano Integrado de Residências em Saúde (PIRS) da Fundação Escola de Saúde Pública de Palmas (Fesp). O objetivo é o preenchimento de 18 vagas para profissionais médicos. Os interessados devem realizar as inscrições, exclusivamente, via internet, neste link.

Para se inscrever o candidato deverá recolher uma taxa de R$ 350,00. A data limite para quitação será o dia 8 de fevereiro de 2023, o pagamento deverá ser realizado por meio de transferência entre contas, DOC ou TED, para a conta da instituição, conforme instruções constantes do edital. Em seguida o candidato deverá enviar o comprovante de recolhimento da taxa para o e-mail [email protected] até dia 09/02/2023, discriminando o nome do candidato.

O edital explica ainda que candidatos com necessidades especiais devem informar se necessitam de condições especiais para a realização das provas e quais condições, que serão atendidas. A homologação das inscrições será publicada no site da Fesp, no dia 10 de fevereiro.

Condições especiais

Candidatos com alguma deficiência ou acometidos, temporariamente, por algum problema de saúde, podem solicitar tempo adicional para a realização da prova. Para isso, o candidato deverá declarar ser pessoa com deficiência, indicando o tipo de deficiência. Ainda deve ser anexado à solicitação o laudo médico digitalizado, cabe lembrar que também deverá ser apresentado o original na chegada ao local de prova.

A relação dos candidatos que solicitaram tempo adicional e apresentaram a documentação exigida para fins de comprovação desse direito será divulgada no dia 8 de fevereiro.

Cronograma

9/01/2023 – Publicação do Edital

9/01 a 7/02/2023 – Período de inscrições

9/01 a 7/02/2023 – Período de solicitação de condição especial/tempo adicional para realização da prova

9 a 19/01/2023 – Período de solicitação de isenção de taxa de inscrição

20/01/2023 – Entrega de documentos para comprovação necessária para isenção de taxa de inscrição

22/01/2023 – Resultado preliminar do pedido de isenção de taxa de inscrição

23/01/2023 – Recursos contra o indeferimento da solicitação de isenção da taxa de inscrição

24/01/2023 – Respostas aos recursos contra o indeferimento da solicitação de isenção da taxa de inscrição e resultado final das solicitações de isenção de taxa de inscrição

07/02/2023 – Entrega de documentos para comprovação de condição especial/tempo adicional para

realização da prova

7/02/2023 – Às 23h59min – Término das inscrições

8/02/2023 – Resultado preliminar, por email, das solicitações de condição especial/tempo adicional para realização da prova

8/02/2023 – Último dia para pagamento da taxa de inscrição.

9/02/2023 – Resultado final, por email, das solicitações de condição especial/tempo adicional para realização da prova

9/02/2023 – Último dia para envio do comprovante de pagamento para o e-mail da COREME

10/02/2023 – Publicação da homologação das inscrições

10/02/2023 – Divulgação local das salas de provas

12/02/2023 – Aplicação da prova objetiva

12/02/2023 – Publicação do gabarito provisório

13/02/2023 – Interposição dos recursos do gabarito provisório

15/02/2023 – Publicação do resultado parcial

16/02/2023 – Prazo para interposição de Recurso quanto o resultado parcial

17/02/2023 – Resultado Final

23 e 24/02/2023 – Período de Matrícula

1º/03/2023 – Início das aulas