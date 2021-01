Prazo de inscrições para o Vestibular Unitins encerra nesta segunda-feira, 11

Interessados em concorrer às 640 vagas ofertadas no Vestibular 2021/1 da Universidade Estadual do Tocantins (Unitins) têm até esta segunda-feira, 11, para realizar sua inscrição. As provas serão aplicadas no dia 27 de janeiro, presencialmente, nas cidades em que a Unitins possui câmpus, com início das aulas no dia 18 de fevereiro.

Os candidatos podem concorrer às vagas nos cursos de Administração, Ciências Contábeis, Direito, Enfermagem, Engenharia Agronômica, Letras, Pedagogia, Serviço Social, Sistemas de Informação e Tecnólogo em Agronegócio. Os cursos são presenciais e gratuitos, sendo distribuídos nas cidades de Araguatins, Augustinópolis, Dianópolis, Palmas e Paraíso do Tocantins.

A taxa de inscrição é no valor de R$ 120 e pode ser paga até o dia 12 de janeiro. Do total de vagas ofertadas, 50% são destinadas à ampla concorrência e 50% para egressos da rede pública de ensino. Uma das novidades do certame é a abertura de vagas para o curso de Pedagogia no Câmpus Palmas.

A aplicação da prova segue o Protocolo de Segurança em Saúde, criado com a Secretaria de Estado de Saúde (SES) e a Secretaria de Estado da Educação, Juventude e Esportes (Seduc), além de considerar as medidas e as orientações do Ministério da Educação (MEC) e do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) para a aplicação das provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) deste ano. O protocolo prevê medidas de distanciamento entre os candidatos, uso obrigatório de máscara, aferição de temperatura corporal, uso de álcool 70%, além da redução no número de quantidade de candidatos por sala, sendo limitada a 50% da capacidade total.

O edital completo, link de inscrição, cronograma e o protocolo sanitário de aplicação das provas estão disponíveis no Portal da Unitins (clique aqui).