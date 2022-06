Praias: 356 se inscrevem para Curso de Formação de Guarda-Vidas Civis, a ser ministrado pelo CBMTO

O Corpo de Bombeiros Militar do Tocantins dá mais um passo na etapa do Curso de Formação de Guarda-Vidas Civis (CFGVC), para a prestação de serviço voluntário na Prevenção aos Afogamentos e no Salvamento Aquático no Estado do Tocantins. Em dez dias de inscrições, realizadas no período de 30 de maio a 8 de junho, 356 candidatos se inscreveram para participar do processo seletivo que dispõe de 360 vagas distribuídas em 8 municípios do Tocantins. A lista dos inscritos está disponível no site da corporação em www.bombeiros.to.gov.br.

Os inscritos são indicados pelos gestores municipais e por gestores de praias e balneários privados. Após capacitação, serão coordenados pelo Corpo de Bombeiros, que é a instituição responsável pela gestão dos serviços de guarda-vidas e salvamento aquático no estado. Os aprovados vão atuar no salvamento de afogados; na prevenção, instalando e monitorando o sistema de prevenção (placas, bandeiras, boias, panfletos, spot de áudio, dentre outros) e com ações de primeiros socorros. A medida é a forma encontrada pela corporação para descentralizar as ações que, na maioria das vezes, ficam por conta dos guarda-vidas militares.

“Com isso, pretendemos alcançar o maior número de praias e balneários, guarnecidos por guarda-vidas militares e civis, visto que a prevenção é um dos itens mais importantes no combate aos afogamentos. Estima-se que mais de 99% dos afogamentos podem ser evitados pela prevenção”, explicou o major Antônio Luiz Soares da Silva, comandante do 1º Batalhão de Bombeiros Militar.

“De acordo com a Associação Americana de Salvamento Aquático, a probabilidade que uma pessoa tem de morrer afogada em uma praia guarnecida por guarda-vida de é um, em 18 milhões, então é uma probabilidade bem rara. Com a formação desses guarda-vidas civis, poderemos oferecer aos nossos turistas e visitantes das praias, um lazer mais seguro com suas famílias”, enfatiza major Soares.

A próxima etapa para os inscritos será a realização do Teste Físico Seletivo (TFS), no dia 13 de junho, executado pela Unidade Bombeiro Militar (UBM) para a qual o candidato se inscreveu. Os classificados serão convocados para matrícula no Curso de Formação de Guarda-Vidas Civis que acontecerá entre os dias 20 a 24 de junho.

Com carga horária de 50 horas/aula, o curso será ministrado na modalidade presencial e contará com 15 aulas teóricas e 35 aulas práticas, ministradas nas dependências dos quartéis do CBMTO ou outro lugar definido pelo comandante da Unidade Bombeiro Militar. Já as aulas práticas serão realizadas em áreas propícias, em ambientes externos aos quartéis.

O teste

O teste consiste em corrida de 400 metros, com tempo de conclusão de até um minuto e cinquenta segundos para grupo masculino, e em até em até dois minutos e quinze segundos para grupo feminino. Haverá ainda o teste de Natação de 100 metros com tempo de conclusão de dois minutos para grupo masculino e dois minutos e trinta segundos para o feminino. E por último a Flutuação Vertical com 20 minutos para ambos o sexos. O objetivo da prova é avaliar a resistência muscular, aeróbica, a capacidade cardiorrespiratória, e a capacidade de natação do candidato.

É importante que os candidatos aprovados no TFS estejam atentos a forma de apresentação para início das aulas, como: estar com cabelo cortado na numeração 02, barba feita, short amarelo, camiseta regata branca, sunga/maiô de banho e touca para natação, meias brancas, tênis apropriado para corrida, dois macarrões de piscina, uma corda (preferencialmente de polipropileno – que boia na água) de bitola de 8 mm e comprimento de 8 m.

Distribuição das vagas

Palmas (40), Araguaína (2º BBM/ 40 vagas), Gurupi (3º BBM /40 vagas), Paraíso do Tocantins (3ª Cia/2º BBM 40/Vagas), Porto Nacional (5ª Cia/1º BBM/40 vagas), Colinas do Tocantins 2ª Cia/2º BBM/40 vagas), Araguatins (3ª Cia/2º BBM/40),Dianópolis (2ª Cia /3º BBM/40 vagas), Palmas (CIBS/40 vagas).