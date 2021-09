Pracinha da Cultura no Setor Morada do Sol II recebe projeto ‘Bonecas contadoras de Histórias’

A Pracinha da Cultura (Antiga Estação Cidadania/CEU) no Setor Morada do Sol II recebe nesta sexta-feira 1º, às 16h, o projeto ‘Bonecas contadoras de Histórias’, oficina de confecção de bonecas, orientada pela professora Irma Galhardo. A oficina foi patrocinada pela Fundação Cultural de Palmas (FCP), com recursos do Governo Federal, através da Lei Aldir Blanc.

A oficina é direcionada à comunidade local, principalmente professores e pessoas que desenvolvem projetos sociais para que eles repliquem com as crianças.

As ‘Bonecas Contadoras de História’ surgiram na ‘Caravana de Lendas’, um projeto da professora Irma Galhardo que consiste na circulação de livros, contações de histórias, plantio de árvores e acesso cultural aos jovens das escolas públicas do Tocantins. As bonecas são confeccionadas com material reciclado e contam histórias de um mundo em que o lixo é transformado em arte. Elas já interagiram com alunos de mais de 20% do território tocantinense, semeando uma nova história.

“Agora as Bonecas Contadoras de Histórias adquiriram autonomia e têm projeto próprio com a conquista do Prêmio Aldir Blanc. E contarão histórias belíssimas para muito mais pessoas, reciclando e contribuindo para formar cidadãos mais conscientes e humanizados”, afirma Irma.

Cinema

Principal equipamento público de cidadania e cultura da região, a Pracinha da Cultura têm sido o palco para projetos culturais promovidos com recursos da Lei Aldir Blanc. Na terça-feira, 28, foi realizado o projeto ‘Curta Curtas’, promovido pela Fábrica Produções, com apoio do Ponto de Cultura Itinerante e Grupo de Teatro Um Ponto Dois, que exibiu curta-metragens regionais para as crianças da região. Foram exibidos os filmes ‘Menina Bonita de Trança’ e ‘João e Maria, Uma Aventura no Cerrado’.

Após a exibição, as crianças conheceram um pouco sobre o funcionamento de uma produtora cinematográfica e sobre os processos de produção das obras com profissionais do audiovisual palmense em um bate-papo com o cineasta Pablo Pereira, o diretor e roteirista Justino Vettore, a atriz Patrícia de Sá e produtora cultural Bianca Melo.

“O filme que eu mais gostei foi João e Maria, achei muito legal e quero ver outros filmes aqui de novo”, contou Lara, umas das crianças que estavam presentes, disse ter amado o filme. Victor Emanuel também gostou mais do João e Maria. “Gostei porque foi o maior e quero vir aqui de novo com meus amigos”.

A ação terá continuidade de forma on-line no canal do YouTube do grupo Um Ponto Dois (https://www.youtube.com/channel/UCNSAy9BaXsugPdPcAfAYl4A). No dia 29 de setembro vai acontecer a live ‘João e Maria: Uma Aventura no Cerrado – Do roteiro à gravação’. No dia 30, ‘Menina Bonita de Trança – A pré-produção no cinema’ e no dia 01 de outubro, ‘Circo Social Os Kaco – Pós-produção: A história editada’.

A ação faz parte da contrapartida da produtora pela contemplação no Prêmio Palmas Aldir Blanc, promovido pela Fundação Cultural de Palmas, Prefeitura Municipal de Palmas, com apoio do Governo Federal – Ministério do Turismo – Secretaria Especial de Cultura e Fundo Nacional de Cultura.

Improvisação teatral para crianças

As crianças da região também puderam entender um pouco mais sobre o universo teatral, com aulas de improvisação teatral gratuitas, promovidas pelo grupo Um Ponto Dois, também com recursos da Aldir Blanc. Na ação, os atores do grupo Um Ponto Dois estavam vestidos de personagens realizando diversos jogos de improvisação com o público participante.

“Estamos muito felizes em estar aqui compartilhando este momento com as crianças do setor Morada do Sol II, e isto só é possível graças a Lei Aldir Blanc e a sua execução pelo município de Palmas através da Fundação Cultural, em um momento tão delicado como este que ainda estamos enfrentando, é preciso reconhecer a importância da cultura para o bem estar psicossocial”, conclui a atriz Patrícia de Sá, presidente da associação Um Ponto Dois de Teatro.