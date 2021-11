PPA 2022-2025: prazo para participação do cidadão termina no domingo, 14

A Consulta Pública de elaboração do Plano Plurianual (PPA) 2022-2025 termina no próximo domingo, 14, prazo final para o cidadão participar da construção da peça orçamentária que orientará a gestão da Prefeitura de Palmas nos próximos quatro anos. Em formato digital, o cidadão pode acessar o formulário pelo aplicativo Colab ou pelo site. A prefeita Cinthia Ribeiro chama os palmenses a contribuir com o PPA 2022-2025 e assim ajudar a definir as políticas públicas a serem adotadas pela gestão municipal na construção da Capital de todos os tocantinenses.

“Já estamos chegando a três mil participantes na Consulta Pública e estamos entrando na reta final dessa etapa da elaboração do PPA. Como destacado pela prefeita Cinthia, a participação da população é muito importante nessa fase, pois possibilita à gestão pública entender quais são as demandas de cada bairro, quadra e região da Capital e o que deve ser priorizado. Por isso, a gestão municipal ampliou o prazo de participação e tem usado todas as ferramentas para mobilizar os palmenses para que participem do planejamento da cidade”, explica o superintendente de Planejamento e Orçamento da Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Humano, José Augusto Rodrigues Santos Júnior.

A Consulta Pública conta com 23 perguntas, sendo as primeiras de identificação do cidadão e avaliação das políticas públicas municipais. As demais estão divididas nas seguintes áreas: Educação; Saúde; Juventude, Esporte e Lazer; Assistência Social e Defesa dos Direitos; Habitação e Regularização Fundiária; Mobilidade Urbana; Segurança Pública; Desenvolvimento Rural e Agronegócio; Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Energias Sustentáveis; Cultura e Turismo; Economia, Emprego e Renda; e Transparência, Controle e Gestão.

Como participar?

1- Acesse o Colab neste link, ou, se preferir, baixe o App na loja de aplicativos – disponível para iOS e Android;

2 – Clique em Leve-me para a autenticação;

3 – Entre com sua conta do Facebook (se quiser) ou, digite um endereço de e-mail ativo na caixa em branco e clique em continuar;

4 – Logo após, você será direcionado para a página de Cadastro em que criará sua senha e preencherá com dados pessoais;

5 – Pronto! Agora é só responder a consulta pública.