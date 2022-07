Porto Verão 2022: Balsa que faz a travessia gratuita para a Praia Porto Real passa a funcionar também durante a semana

Caracterizada, pelos frequentadores, como uma das melhores praias do Tocantins, a praia de Porto Real conta agora com travessia gratuita também durante a semana. A prefeitura está disponibilizando a balsa para travessia de pessoas gratuitamente todos os dias – exceto às terças-feiras – até o dia 31 de julho. A decisão da prefeitura de Porto Nacional, além de dar condições para todos os visitantes a frequentar a ilha mais visitada do município, durante a temporada de verão, proporciona também o entretenimento e um ambiente agradável voltado a todos os segmentos.

Durante a semana, o serviço de travessia gratuito vai funcionar todas as segundas, quartas, quintas e sextas-feiras, com saída às 09h e retorno às 12h, no período da manhã e à tarde, saída às 14h, com retorno às 18 horas. Na terça-feira será dia de manutenção do equipamento e descanso aos profissionais que atuam no transporte fluvial. Já aos finais de semana, funcionará o dia inteiro até o encerramento dos shows.

De acordo, com o secretário municipal da Cultura e do Turismo, Fernando Windlin, “a travessia da balsa de forma gratuita, além de atrair as pessoas para a praia, é um transporte seguro e que proporciona melhor mobilidade ao turista e visitante, isso também garante o sucesso da nossa temporada”, pontuou o secretário.

Por: Mychelle Tauane

Secretaria Municipal da Comunicação