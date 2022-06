Porto/Silvanópolis: Vereadores portuenses participam de lançamento de obras de revitalização da TO-050

A Câmara municipal de Porto Nacional presidida pela vereadora Rozângela Mecenas, e acompanhada pelos vereadores da casa de leis, participou na manhã desta segunda,(20),ao lado do Governador do estado do Tocantins, Wanderlei Barbosa, e do Prefeito de Porto Nacional, Ronivon Maciel, do inicio da revitalização da malha asfáltica da TO-050, no trecho entre Porto Nacional e o município de Silvanópolis.

Revitalização e federalização

Em abril deste ano, foi sancionada pelo governo do Tocantins uma lei estadual que autoriza a federalização do trecho da TO-050 de Silvanópolis até Palmas, passando por Porto Nacional.

Quando todo processo for finalizado a rodovia passará a integrar a BR-010, e o trecho deixará de ser TO-050 , ficando sob a responsabilidade do Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes (DNIT).

Melhores estradas e melhoria da economia

O Governador do estado do Tocantins, Wanderlei Barbosa, ressaltou a importância da obra e pontuou também sobre a federalização que está em processo.

“Estamos autorizando e dando a ordem de serviço para retirar toda essa superfície asfáltica danificada e colocar um novo asfalto, essa rodovia está em processo de federalização, mais nós queremos entregar ela pronta para uso especialmente da nossa comunidade e setor produtivo, e quando for federalizado vamos entregar ela pronta. Essa obra começa dentro de no máximo 15 dias, porque tem que trazer as usinas de asfalto pra que a empresa possam trabalhar, já temos os equipamentos aqui e tão logo tiver pronto já daremos aos trabalhos.

A presidente da Câmara municipal, vereadora Rozângela Mecenas, pontuou sobre o importante momento.

“É um momento ímpar para Porto Nacional, porque a muito tempo vem prolongando a necessidade de uma ampla reforma e recapeamento total que á tanto tempo precisamos. Agora sim teremos uma rodovia de qualidade que beneficie toda a nossa região e cidades vizinhas, e estamos apoiando o governo para que isto aconteça e muito mais. E nós vereadores pudemos entregar ao governador um oficio solicitando a reforma da nossa rodoviária, para que possamos ter uma qualidade melhor, para os nossos turistas e comunidade que tanto necessita desse espaço.

O Vereador Tony Andrade falou da ação do Governo do estado na realização da frente de trabalho e a solução de um problema antigo.

“ É uma satisfação muito grande, de ver o Governador Wanderlei Barbosa está lançando essa obra importantíssima que liga Porto Nacional a cidade de Silvanópolis, que tem a escoação dos nossos produtos do estado passando por aqui, quero parabenizar ao Deputado estadual Antonio Andrade, presidente da Assembléia, pelo esforço por essa tão sonhada obra que irá resolver e sanar as demandas dos nossos produtores.

O vereador Soares Filho falou da união de forças em torno de soluções de problemas.

“ É uma cobrança de muito anos, dessa estrada abandonada e precária, e hoje o governo e os municípios de Porto Nacional e Silvanópolis, dá essa abertura para que essa trafegabilidade possa voltar a fluir.

O vereador Salmon Pugas destacou a importância do ato e a melhor trafegabilidade.

“ Mais um dia memorável para a comunidade de Porto Nacional, onde o Governador do estado do Tocantins assina esse ato, e agora com a restauração da via com certeza ficará melhor o transito e fluirá melhor e com mais eficiência e facilitará o transporte de grãos e passageiros e fica aqui o meu agradecimento a todos envolvidos nesse ato.

O Vereador Firmino Rocha agradeceu pela sensibilidade do governo estadual.

“ Eu quero agradecer ao governado do estado pela visão e poder nos ajudar e principalmente a região sul de Porto Nacional, e também aos esforços do nosso prefeito Ronivon Maciel, que vem trabalhando muito se empenhado e também aos nossos colegas vereadores por juntos lutarmos por uma sociedade melhor. “

O Vereador Gilian Fraga ressaltou a importância de obras como a de revitalização da TO-050.

“ Nós sabemos que essa ato hoje representa muito para a nossa cidade e sobretudo aos moradores da região sul da cidade, esse trecho que liga a nossa cidade a Silvanópolis é uma rota muita importante e essa ação de revitalização veio no momento oportuno e parabenizamos o governo pela ação.

Logo após o ato de lançamento das obras de revitalização, os vereadores e comitiva do governo do estado, foram vistoriar as obras da nova ponte de Porto Nacional.