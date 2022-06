Porto Nacional vira canteiro de obras e prefeito Ronivon Maciel vistoria 14 frentes de serviços

Aproximadamente R$ 32 milhões! É exatamente esse o montante que foi anunciado pelo prefeito Ronivon Maciel, nesta quinta-feira, 02, durante uma vistoria às obras em todo o município. A visita, que deve ocorrer periodicamente, foi realizada com técnicos, secretários e também os vereadores da câmara municipal. Ao todo, 14 frentes de serviços já foram iniciadas após o período chuvoso. O objetivo da prefeitura de Porto Nacional é realizar mais de 29 obras em todo o município até o final do ano, sendo executado mais de R$ 93 milhões no total.

Durante a visita, o gestor municipal garantiu que o município irá se transformar a partir de agora em um verdadeiro canteiro de obras, e realizará serviços importantes e significativos para a população. “Não vamos parar por aí, o intuito até o final de 2022 é finalizar não só as obras que estamos iniciando agora, mas também as que estavam paralisadas e abandonadas há anos. Nosso compromisso é exatamente este, continuar cuidando e transformando a vida das pessoas, promovendo melhorias que resultem em mais qualidade de vida”, afirmou Ronivon.

Ao longo das vistorias, o secretário municipal da Infraestrutura, Agricultura e Desenvolvimento Urbano, Marcos Lemos, falou do empenho e planejamento desde o início da gestão para ver o trabalho sendo executado. “Trabalhamos fielmente desde o ano de 2021, para que tudo isso pudesse acontecer. Hoje nós estamos com um volume de 14 obras, inicialmente com investimentos de R$ 33 milhões, e o objetivo é realizar 29 frentes de trabalho ainda no ano de 2022. Finalizaremos com êxito todas essas obras, que realmente é o que a população sonha. O sentimento hoje é de gratidão em ver o nosso esforço tornando Porto Nacional um verdadeiro canteiro de obras”, disse Marcos.

A moradora do setor Guaxupé há seis anos, Eloisa Pinheiro, destacou a alegria em ver o sonho da população se tornando realidade, “é um momento muito importante para a comunidade do Guaxupé, somos muito gratos a gestão pelo trabalho que está se iniciando pois é uma demanda muito antiga, estaremos vigilantes pois sonhamos muito com essa conquista e merecemos o melhor”, pontuou.

Confira as principais frentes de serviços em execução

Pavimentação do Setor Guaxupé

Após mais de 10 anos sem nenhum serviço de infraestrutura significativo, a prefeitura de Porto Nacional iniciou no último dia 05 de maio, diversas obras em todo o setor Guaxupé. Dentre os serviços destaca-se a pavimentação asfáltica, com drenagem superficial, sinalização viária, horizontal e vertical, além de calçadas com rampas de acessibilidade, o que vai garantir o desenvolvimento e melhor qualidade de vida para a comunidade local.

A obra, que acontecerá em uma área de 35.365,30 m² e está orçada em mais de R$ 2,8 milhões, alcançará também algumas ruas dos setores Vila Nova (Rua João Luís Borges, NC 26, NC 34) e Estação da Luz (Rua sem denominação 52437). A entrega está prevista para dezembro deste ano.

Parque Agropecuário

O Parque Agropecuário localizado na Avenida Tocantins, no setor Irmã Edila, também será contemplado. A obra no valor de pouco mais de R$ 560 mil, revitalizará banheiros, tatersal, currais, paisagismo do local, dentre outros. A obra executada por meio da prefeitura de Porto Nacional, tem previsão de entrega para o final de 2022

Pavimentação do Setor Imperial

Um sonho de mais de 20 anos dos moradores do Setor Imperial está se tornando realidade, graças ao empenho da gestão municipal em buscar recursos em diversas fontes para transformar Porto Nacional. A prefeitura já iniciou a pavimentação em TSD, com drenagem profunda e sinalizações horizontais e verticais nas Ruas; 10, 11, 13, 14, 18, 22, 26, 30, 03 e 28. A obra, de mais de R$ 4 milhões, está prevista para ser entregue ainda no final deste ano.

Avenida Perimetral

Ciclovias

Com vistas a garantir mais segurança aos pedestres e ciclistas que trafegam na Avenida Perimetral, na região sudeste de Porto Nacional, já está sendo construída mais de oito mil metros de ciclovia – em Tratamento Superficial Duplo (TSD). A obra está orçada em mais de R$ 250 mil e tem previsão de entrega para julho deste ano.

Calçadas e meios-fios

Além do serviço que também contribui na redução de acidentes que envolvem carros, motos e bicicletas, também já estão sendo construídos calçadas e meios-fios em toda a avenida. A obra terá um valor de cerca de R$ 745 mil.

Praça Nossa senhora Aparecida (Praça da Cirrose)

Cerca de 10 anos de abandono é o que diz a recente história da Praça da Cirrose, localizada na Avenida Engenheiro Luiz Cruls, no setor Jardim Brasília. Mas esse fato já está mudando, pois o local está sendo totalmente revitalizado pela prefeitura de Porto Nacional, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Agricultura e Desenvolvimento Urbano, e deverá contar com playground, academia ao ar livre, rampas, paisagismo, iluminação em led, bancos de concreto, lixeiras ecológicas, dentre outros. A obra recebeu um investimento de R$ 475 mil e tem previsão de entrega para dezembro deste ano.

Praça do Jardim Querido

O pacote de obras contempla ainda a praça do setor Jardim Querido, anseio da população há anos e finalmente atendida pela prefeitura de Porto Nacional. O investimento dessa obra é de R$ 438 mil e deverá ser entregue até o final deste ano. O projeto contém a construção de playground, academia ao ar livre, rampas de acessibilidade, bancos de concreto, lixeiras ecológicas, dentre outros.

Praça do Irmã Edila

Após anos de espera, a construção da nova praça do setor Irmã Edila já é uma realidade que encanta. A obra está orçada em cerca de R$ 662 mil e tem previsão de entrega para o final de 2022. A estrutura também conta com playground, bancos de concreto, jardinagem, quadra de vôlei, academia ao ar livre, paisagismo, estacionamento, dentre outros.

Praça do Centenário

Já a revitalização da Praça do Centenário finalmente está sendo concluída. Com data de entrega para julho deste ano e orçada em quase R$ 993 mil, a obra contará com reestruturação de sanitários, construção de Playground, palco, quiosques, pontos de mototáxis, dentre outros.

Distrito de Luzimangues

Orla Oeste

Não é só na sede do Município que as obras estão sendo executadas. No principal Distrito portuense está sendo feita a revitalização da Orla Oeste, que conta com um investimento de mais de R$ 3,3 milhões. A obra conta com pistas de caminhada de 5 km, mais de 1.500 metros de ciclovia, jardinagem, estacionamento, bicicletário, calçadão, bancos em concreto, lixeiras ecológicas, iluminação em led, dentre outros.

Praça do Jardim Europa

Mais uma praça está sendo construída para as famílias do Distrito de Luzimangues. A obra, localizada no Setor Jardim Europa, e esperada pela população há mais de 20 anos, está orçada em R$ 750 mil e poderá ser entregue à população em julho deste ano. Dentre os serviços está a instalação de playground, lixeiras ecológicas, bancos de concreto, postes de iluminação e rampas de acessibilidade, garantindo ainda mais qualidade de vida para a comunidade distrital.

Distritos de Escola Brasil e Pinheirópolis

A evolução em obras também chegou aos Distritos de Escola Brasil e Pinheirópolis. Nessas localidades, a prefeitura de Porto Nacional está construindo calçadas e fazendo sinalizações horizontais e verticais nas ruas L1, L4, Padre Luso, Tocantins, 1º de janeiro e Ponte Alta – Escola Brasil e nas ruas O, J, I, E e F – Pinheirópolis.

