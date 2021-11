Porto Nacional recebe trator para fortalecer e fomentar a agricultura familiar no município

O prefeito Ronivon Maciel recebeu, na manhã desta terça-feira,16, em Palmas, um trator que auxiliará os pequenos produtores do município, facilitando as atividades de plantio e colheita. A entrega foi feita pelo Governador em exercício, Wanderlei Barbosa, no pátio do Palácio Araguaia. Além de Porto Nacional, mais 23 municípios foram contemplados com a entrega das máquinas.

Foto: Dornil Sobrinho/Secom Porto Nacional

O trator recebido pelo município faz parte do projeto Ferramentas Estruturantes para a Agricultura, executado pelo Instituto de Desenvolvimento Rural do Tocantins (Ruraltins) e foi adquirido mediante parceria firmada entre o Governo do Estado, Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) e Bancada Federal, com a destinação de Emendas Parlamentares do senador Eduardo Gomes e deputado federal Carlos Henrique Gaguim.

O prefeito Ronivon Maciel comemorou a entrega do trator que irá atender os pequenos produtores do município. “É um momento de muita felicidade, gratidão ao governador Wanderlei Barbosa, ao deputado federal Carlos Gaguim e ao senador Eduardo Gomes, essa entrega será de grande ajuda para os produtores do nosso município. Eles necessitam e merecem o apoio e o respaldo para que consigam fortalecer a agricultura familiar”, pontuou.

O secretário municipal da produção Alcides Serpa disse que “a entrega desse trator ao município irá melhorar, consideravelmente, a qualidade de vida das famílias que vivem inteiramente da agricultura familiar e necessitam desse auxílio de maquinários para que possam produzir”, frisou.

Foto: Dornil Sobrinho/Secom Porto Nacional