Porto Nacional recebe Carreta do Hospital de Amor e oferece exames gratuitos de mamografia no município

Com o objetivo de realizar cerca de 700 exames preventivos ao câncer de mama, a prefeitura de Porto Nacional, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semus), e em parceria com o Hospital de Amor, iniciou nesta segunda-feira, 28, os atendimentos na Unidade móvel do Câncer de Mama da instituição, que está estacionada no pátio da Semus até o dia 22 de dezembro realizando o exame de mamografia gratuitamente em mulheres de 40 a 69 anos de idade.

A mamografia é um exame muito simples que consiste em um raio-X da mama e permite descobrir o câncer quando o tumor ainda é bem pequeno, aumentando as chances de cura.

Marcando o início da ação no município, foi realizada uma solenidade onde estiveram presentes o prefeito, Ronivon Maciel, a presidente da Câmara de Vereadores, Rosângela Mecenas, a apoiadora voluntária do Hospital de Amor de Porto Nacional, Magali Ornelas Galvão, e representando a ITPAC – Porto: Larissa Jácome Barros Silvestre.

Na ocasião, o prefeito Ronivon Maciel destacou a importância da realização da mamografia pelo público alvo: “A prevenção contra o câncer de mama deve ser reforçada continuamente. É imprescindível esse cuidado, e para tanto estamos buscando todos os meios para viabilizar os serviços de forma facilitada para a população”, reforçou.

Em sua fala, a secretária municipal de saúde, Lorena Martins, ressaltou a importância da parceria com o Hospital de Amor: “É uma alegria muito grande porque quando o Hospital de Amor iniciou com esse projeto no Estado, Porto Nacional teve o privilégio de ser o 1º município dentre os 139 a receber a Carreta do Hospital de Amor, onde realizamos 352 mamografias. A carreta também esteve no Distrito de Luzimangues, onde 118 mulheres foram contempladas com exames de mamografia e preventivo. Hoje nós temos uma grande missão que é dobrarmos essa meta, atendendo uma população feminina de 700 mulheres na faixa etária de 40 a 69 anos. Então de forma muito especial quero agradecer a equipe do Hospital de Amor, por essa parceria tão especial e exitosa”, pontuou.

Para dúvidas e/ou mais informações, procure a Unidade Básica de Saúde mais próxima ou entre em contato pelo telefone (63) 99101-6858.

Por: Anne Karianny Moreira

Secretaria Municipal de Comunicação