Porto Nacional realiza 2ª edição do Desafio dos Brutos com participação de atletas de outros estados

Por: Nadya Mayara | Secretaria Municipal da Comunicação

14/03/2022 – Publicado às 05:36

Foi realizado na manhã deste domingo, 13, a 2ª edição do Desafio dos Brutos, competição de mountain bike que reuniu 176 atletas entre homens e mulheres de vários municípios do estado, além de atletas da Bahia, Goiás, Maranhão e Pará, que vieram prestigiar o evento. A disputa foi realizada pela equipe de pedal Brutos do Cerrado, a qual tem à frente o professor Ronaldo Gomes e contou com apoio da Prefeitura de Porto Nacional, por meio da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, do Sebrae, SICREDI, SESI, e da Federação Tocantinense de Ciclismo.

A largada e chegada dos atletas foi em frente a Universidade Federal do Tocantins (UFT), Campus Porto Nacional, os competidores disputaram 13 categorias divididas em masculinas e femininas, das quais 4 foram vencidas por atletas portuenses. A competição contou com premiação em dinheiro, troféus, medalhas e brindes que foram sorteados para os participantes.

Depoimentos

O prefeito Ronivon Maciel comemorou os ótimos resultados alcançados pelos atletas portuenses na competição e se alegrou ao dizer que “Porto Nacional é um celeiro de atletas promissores, temos campeões no município, e isso é motivador demais. É um compromisso da nossa gestão incentivar o esporte em todas as modalidades, e o ciclismo sem sombra de dúvidas tem uma representatividade muito grande para nós, ficamos muito felizes em ajudar”, pontuou.

Para o organizador do evento, o professor Ronaldo Gomes, “foi muito importante a realização dessa primeira etapa que é a abertura do Campeonato Estadual de Mountain Bike, na modalidade XCM , aqui em Porto Nacional. Contamos com o apoio da prefeitura municipal, empresários locais que ajudaram na premiação, uma adesão especial e bastante gratificante. Para o município é fundamental o fomento ao esporte, já que a cidade tem atletas com grande potencial. Além disso, esses eventos movimentam a economia local, já que atrai visitantes e impulsiona o comércio”, explicou.

O atleta de Porto Nacional, Otávio Queiroz, Campeão Brasileiro de Mountain Bike XCO, na categoria juvenil (15 e 16 anos), venceu a etapa do Desafio dos Brutos na categoria juvenil, e comemorou: “Feliz demais, meu objetivo é melhorar a cada dia, agradeço demais a todos os envolvidos nesse processo árduo que é a minha preparação como atleta, amo o esporte e cada vitória me dá forças para seguir em frente e não desistir das minhas metas”, concluiu.

A analista do Sebrae, Millena Lima, disse, “apoiamos a realização do evento que é de grande importância para o fortalecimento da modalidade pois iremos fazer um trabalho em parceria com a prefeitura para termos um roteiro de cicloturismo em Porto Nacional, ideia que é parte do projeto de turismo que está em processo de desenvolvimento pelo Sebrae e pela prefeitura por meio da Secretaria da Cultura e do Turismo. Ficamos muito satisfeitas com o que vimos aqui hoje, Porto tem atletas promissores”, enfatizou.

O secretário de esportes e lazer, Capitão Diógenes Gonçalves disse que, “o evento é uma janela para incentivar ainda mais pessoas a praticarem atividades físicas, isso é importante pelo fato de que a qualidade de vida é amplamente melhorada a partir do momento em que a prática de exercícios é inserida na rotina”, destacou.

O evento contou com suporte da Polícia Militar, da secretaria de esportes e lazer, da secretaria da cultura e turismo, secretaria de segurança pública, trânsito e defesa civil, e da Secretaria Municipal de Saúde que direcionou uma ambulância para ficar à disposição dos atletas que por ventura viessem a precisar de atendimento.