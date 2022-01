Porto Nacional inicia vacinação contra a Covid-19 em crianças

Texto: Secom/Prefeitura de Porto Nacional

A prefeitura de Porto Nacional, por meio da Secretaria Municipal de Saúde – Semus, começa nesta sexta-feira, 21, a vacinação contra a Covid-19 em crianças com idade entre 5 e 11 anos, com comorbidade. Nessa primeira remessa, o município recebeu 710 doses do imunizante destinado a esse público.

De acordo com a Semus, as crianças precisam estar acompanhadas pelos pais ou responsáveis, que deverão apresentar uma cópia do laudo médico, informando sobre a patologia ou preencher o termo de consentimento entregue no local. Além disso, deverão apresentar os seguintes documentos: CPF ou cartão SUS e cartão de vacina.

A secretária municipal de saúde, Lorena Martins, chama a atenção para a importância de vacinar esse público. “É importante que os responsáveis tenham a consciência de que apenas com a vacina as crianças terão segurança para o enfrentamento da Covid-19. O imunizante é eficaz, e diante das novas variantes precisamos proteger o maior número possível de pessoas. O início da imunização das crianças é um passo muito importante, precisamos da colaboração dos pais ou responsáveis nessa missão. A vacina é segura e salva vidas”, enfatizou.

Cronograma:

Sexta-feira – 21/01/2022

Para as pessoas atendidas pelas Unidades Básicas de Saúde (UBSs): Alto da Colina, Mãe Eugênia (Jardim Brasília), Maria da Conceição Pereira da Silva “Ceiça” (Centro), Blandina de Oliveira Negre (Jardim Querido) e Naná Prado (Jardim Municipal), a vacinação será no Centro de Convenções Comandante Vicentão, no horário das 8h às 11h30 e 13h30 às 16h30.

Segunda-feira – 24/01/2022

Para as pessoas atendidas pelas Unidades Básicas de Saúde (UBSs): Brigadeiro Eduardo Gomes, Isadora Chaves de Moura (Vila Operária), Maria Lopes (Imperial) e Eudóxia de Oliveira Negre (Novo Planalto), a vacinação será na Escola Estadual Pedro Ludovico, no horário das 8h às 11h30 e 13h30 às 16h30.

No Distrito de Luzimangues, a vacinação acontecerá no anexo do Colégio Jacinto Bispo, também na segunda-feira, 24, no horário das 8h às 11h30 e 13h30 às 16h30.