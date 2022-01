Porto Nacional: Governador Wanderlei Barbosa lança programa de infraestrutura para os parques industriais do Tocantins e vistoria obras nesta terça-feira (18)

Texto: Secom/Governo do Tocantins

O governador em exercício do Estado do Tocantins, Wanderlei Barbosa, estará em Porto Nacional, hoje, 18, para lançar o Programa de Impulsionamento da Indústria, Comércio e Serviços (PICS) e assinar o Termo de Cooperação Técnica entre o Governo e a prefeitura, com a intenção de prover o Distrito Industrial de Porto Nacional com a infraestrutura necessária para seu pleno funcionamento. O evento ocorrerá a partir das 9 horas, no Centro de Convenções Vicente de Paula, localizado na Avenida Beira Rio, seguindo todos os protocolos de segurança em saúde como o uso de máscaras e álcool em gel.

Na ocasião, a equipe técnica da Companhia Imobiliária de Participações, Investimentos e Parcerias (Tocantins Parcerias) fará o recolhimento de assinaturas para emissão dos títulos de propriedades aos moradores do Parque Eldorado. Inicialmente, 50 famílias do setor serão beneficiadas com títulos definitivos.

O Distrito Industrial de Porto Nacional será o primeiro a ser contemplado com recursos do PICS na ordem de mais de R$ 7,6 milhões. O PICS prevê o investimento total de mais de R$ 110 milhões, ao longo de quatro anos. Os recursos são do Fundo de Desenvolvimento Econômico do Estado do Tocantins (FDE) e serão investidos nos oito parques industriais já existentes no Tocantins e na criação de novas áreas nas regiões sudeste e extremo norte.

Porto Nacional é a cidade natal do governador Wanderlei Barbosa, do presidente da Assembleia Legislativa, deputado Antonio Andrade.

Vistorias a obras

Após a solenidade, o governador Wanderlei Barbosa, acompanhado do presidente da Agência Tocantinense de Transporte e Obras (Ageto), Márcio Pinheiro, fará uma vistoria à obra de construção da Ponte de Porto Nacional sobre o rio Tocantins, na TO-255.

Em seguida, o Governador vistoria a execução das obras de restauração da Rodovia TO-255, trecho entre Monte do Carmo e Ponte Alta do Tocantins. A obra está sendo executada pela Construtora Caiapó Ltda e os recursos na ordem de R$ 28,8 milhões são frutos do convênio entre o Governo do Tocantins e o Banco Mundial por meio do Programa de Desenvolvimento Regional Integrado e Sustentável (PDRIS) na modalidade restauração.

Já em Ponte Alta do Tocantins, o governador Wanderlei Barbosa visitará o prédio cedido pela Prefeitura para o Governo do Estado para instalação da 8ª Residência Rodoviária da Ageto, que ficará responsável, exclusivamente, pela malha viária da região do Jalapão. Levando em consideração que atualmente o serviço é feito.