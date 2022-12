Porto Nacional busca parcerias para implementar atividades no Centro Olímpico

Em busca da efetivação do Centro de Desenvolvimento de Desporto e Paradesporto Escolar no Centro Olímpico, a prefeitura de Porto Nacional por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, pleiteia junto à SEDUC TO firmar um Termo de Cooperação Técnica para a implementação das atividades no Centro Olímpico Ademar Ferreira da Silva no município.

A reunião foi articulada pelo prefeito, Ronivon Maciel, e pelo secretário estadual de Educação, Fábio Vaz, que avalizaram a iniciativa de pronto.

Na manhã desta terça-feira, 29, o secretário municipal de Esporte e Lazer de Porto Nacional, Capitão Diógenes Gonçalves, esteve reunido com a equipe da SEDUC-TO, no intuito de discutir ações a serem desenvolvidas para a concretização do projeto. Participaram da reunião a diretora de desporto educacional, Laylla Alves Moraes; o chefe de unidade técnica de desporto educacional, Leonardo Pereira Bernardes; o assessor de gabinete, Tiago Evangelista Pereira da Silva; além do presidente da Federação Tocantinense de Desporto Escolar, Lécio Guimarães.

Conforme o secretário à frente da pasta, Capitão Diógenes Gonçalves, pela proposta o município disponibilizará o Centro Olímpico para o projeto em parceria com a SEDUC e com a Confederação de Desporto Escolar, por meio da Federação Tocantinense de Desporto Escolar. A Secretaria Municipal de Esportes e Lazer arcará com parte dos profissionais, enquanto a SEDUC/TO disponibilizará profissionais de educação física e treinadores, bem como parte da manutenção do local.

Já a Confederação Brasileira de Desporto Escolar, por intermédio da Federação Tocantinense de Desporto Escolar, entraria com materiais esportivos, parte de profissionais, além da construção de equipamentos esportivos, depósitos de materiais, alojamentos e adequação dos espaços para abrigar todas as modalidades esportivas possíveis.

Capitão Diógenes, garantiu que buscará novos parceiros, como a Secretária de Juventude e Esporte e outras entidades para incrementar o projeto. Segundo ele, a efetivação desse projeto fará com que o Centro Olímpico cumpra o objetivo para o qual foi construído, que é potencializar os talentos esportivos olímpicos de Porto Nacional bem como de todo o Estado do Tocantins.

Por: Anne Karianny Moreira

Secretaria Municipal de Comunicação