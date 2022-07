Porto Nacional adere ao Plano Nacional de Redução de Mortes por Acidentes de Trânsito

A prefeitura de Porto Nacional fará parte do Plano Nacional de Redução de Mortes por Acidentes de Trânsito ( PNATRANS), a assinatura do Termo de Compromisso para adesão aconteceu nesta quinta-feira, 08, no auditório do Palácio Araguaia, em Palmas. O plano visa reduzir pela metade as mortes por acidente de trânsito no país até o ano de 2028.

A solenidade reuniu todas as autoridades de trânsito do Tocantins e contou com a presença do secretário nacional de Trânsito, Frederico Carneiro. Na ocasião, o superintendente municipal de segurança pública, trânsito e defesa civil, Marcílio Parente, afirmou que “ Nacional agirá de forma integrada e proativa nas esferas federal, estadual e municipal, objetivando executar ações para alcançar metas planejadas, reiterando o compromisso que temos em diminuir o índice de óbitos no trânsito”, concluiu.

Marcílio Parente ainda ressaltou que o acordo assinado entre a Secretaria Nacional de Trânsito, o Estado e todas as cidades que têm o trânsito municipalizado, será de fundamental importância para combatermos os acidentes de trânsito em todo o perímetro do Tocantins.

Por: Nadya Mayara

Secretaria Municipal de Comunicação