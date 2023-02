Por unanimidade, Amélio Cayres é eleito presidente da Aleto para o 1º biênio da 10ª legislatura

O deputado Amélio Cayres (Republicano) foi eleito por unanimidade nesta quarta-feira, 1º, juntamente com toda a Mesa Diretora, presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Tocantins (Aleto) para o biênio – de 1º de fevereiro de 2023 a 31 de janeiro de 2025.

A eleição ocorreu na parte da tarde, em Sessão Extraordinária, no Plenário desta Casa de Leis, presidida pelo deputado Leo Barbosa (Republicanos), e secretariada pelos deputados Professor Júnior Geo (PSC), 1º Secretário, e Gipão (PL), 2º Secretário. A deputada Cláudia Lélis (PV) e o deputado Olytho Neto (Republicanos) compuseram a Comissão Fiscal.

Em seu pronunciamento, o presidente agradeceu aos 23 parlamentares que elegeram, pela confiança depositada; aos seus eleitores, à família e as lideranças que o ajudaram a conseguir os 21.521 votos que o reconduziram ao 5º mandato, que ele considera especial.

Amélio fez um agradecimento especial, em nome de todos os prefeitos que o apoiaram, ao prefeito de sua cidade, Augustinópolis, seu irmão Antônio Cayres (Antônio do Bar), que também exerce o 5º mandato como chefe do Executivo daquele município.

Fez também um agradecimento especial ao deputado Cleiton Cardoso (Republicanos), que abriu mão de disputar a Presidência da Casa, para apoiar sua eleição.

“O exercício da nossa presidência dobra a nossa responsabilidade, mas não nos envaidece. A nossa responsabilidade (dos deputados estaduais) com o povo tocantinense é igual para todos”, afirmou.

“Vamos procurar intensificar ainda mais a boa relação com todos os Poderes do Estado”, disse Amélio, destacando que a Assembleia fortalecerá a boa parceria já existente com o Poder Executivo, por meio do governador Wanderley Barbosa (Republicanos).

Amélio Cayres ressaltou a importância da Assembleia Legislativa no contexto político do Estado. “Já saíram daqui senadores, deputados federais, e a maioria dos governadores passou por esta Casa, inclusive o atual governador Wanderley Barbosa. Tudo isso dobra a nossa responsabilidade e vamos fortalecer ainda mais a Casa. A ênfase da nossa gestão será fortalecer cada parlamentar. Quero reforçar a minha gratidão aos senhores e senhoras deputados e dizer que nenhuma decisão tomada por essa Presidência sem a discussão com todos os deputados e deputadas e vocês podem contar sempre comigo”, garantiu.

Composição da Mesa Diretora

Presidente – Amélio Cayres (Republicanos)

Baiano, chegou ao Tocantins em 1976 para exercer a atividade agropecuária. Em 1996, foi eleito prefeito de Esperantina (TO), sendo reeleito em 2000. Foi eleito deputado estadual em 2006 e reeleito para mais quatro mandatos consecutivos: 2010, 2014, 2018 e 2022, ficando entre os deputados estaduais mais votados, com 22.921 votos nas eleições de 2022.

1º Vice-Presidente – Ivory de Lira PCdoB)

Natural de Miracema do Tocantins, aos 24 anos elegeu-se vereador constituinte naquela cidade. Em Palmas, foi diretor de Articulação Política da Secretaria de Governo, presidente da União dos Vereadores do Tocantins (UVT), secretário de Governo da Prefeitura e vereador por quatro mandatos consecutivos, chegando a ser presidente da Câmara

(2011-2012). Em 2014, elegeu-se primeiro suplente de deputado estadual em 2016, vereador para seu quinto mandato na Capital. Eleito deputado estadual em 2018, foi reeleito em 2022.

2º Vice-Presidente – Gutierres Torquato (PDT)

Natural de Uruaçu (GO), considera-se gurupiense de coração, onde viveusua infância e juventude. Formado em Fisioterapia e Direito, foi secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação, e secretário da Administração e da Saúde de Gurupi. Em 2021, assumiu uma suplência na Assembleia Legislativa do Tocantins e, em 2022, foi eleito deputado

estadual pelo povo tocantinense.

1º Secretário – Vilmar de Oliveira (SD)

Seu perfil conciliador e municipalista deu-lhe o quarto mandato como deputado estadual, defendendo bandeiras como mobilidade, infraestrutura para as estradas e auxílio permanente aos municípios. É presidente do Solidariedade no Tocantins. É empresário e atua na vida pública há mais de 20 anos. Cresceu em Araguaçu e constituiu família em Colmeia, onde casou-se e teve filhos.

2º Secretário – Professora Janadi Valcari (PL)

Professora Janad Valcari é advogada, administradora de empresas, neuropsicopedagoga, tecnóloga em gestão e empresária no ramo da Educação. Natural de Palmeirópolis, reside em Palmas desde 1992. Recentemente, foi presidente da Câmara de Palmas, sendo reconhecida entre as melhores parlamentares do Brasil. Em 2022, foi a deputada estadual mais votada na capital e a mulher mais votada do Tocantins, com 31.587 votos.

3º Secretário – Marcus Marcelo (PL)

Graduado em Biologia e Medicina Veterinária, Marcus Marcelo é professor de carreira da rede estadual há mais de 20 anos. É defensor da Educação e da causa animal. Foi secretário de Governo em Araguaína de 2006 a 2008. Foi eleito vereador por dois mandatos, de 2013 a 2020, e durante o período assumiu a presidência da Câmara Municipal por três vezes, de 2013 a 2018. Em 2020, foi eleito vice-prefeito de Araguaína e, em 2022, deputado estadual.

4º Secretário – Eduardo Fortes (PSD)

Natural de São Joaquim da Barra (SP) é formado em Medicina Veterinária. Veio para o Tocantins desde 2009. Empreendedor e atuante na área social, é idealizador dos projetos sociais Hortas Comunitárias, Sopão Solidário, Dia da Gestante, Atleta do Amanhã e Casa de Apoio. Foi eleito vereador de Gurupi para o período de 2017-2020. Chega ao Legislativo estadual com a missão de representar todo o Tocantins, em especial as regiões Sul e Sudeste.