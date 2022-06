População pode denunciar pertubação do sossego pelos telefones 153 e 190

Barulho excessivo seja de qualquer natureza provocado por vizinhos, veículos e comércio pode ser objeto de denúncia pelo telefone da Guarda Metropolitana de Palmas, o 153, e pelo SIOP (Sistema de Operação Integrada), o 190. E para garantir o sossego dos palmenses, a fiscalização da Prefeitura de Palmas volta às ruas nesta sexta-feira, 03, sábado, 04, e domingo, 05.

Para melhor entendimento, perturbação do sossego é uma ação realizada por uma pessoa que perturba a outra, sendo com o uso de equipamentos de som com intensidade elevada, gritarias, roncos de veículos, motos com descarga aberta, até mesmo barulhos provocados por animais que interrompam a tranquilidade, descanso, momento de sono, independentemente do horário.

De acordo com a diretoria de fiscalização da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Serviços Regionais, as fiscalizações têm por foco o final de semana, uma vez que são nesses dias em que o número de denúncias feitas via Siop aumentam.