Ponte de madeira é substituida por estrutura de concreto armado sobre o Córrego Baixão dos Porcos, na TO-457

Para garantir mais competitividade e proporcionar melhores condições de trabalho ao homem do campo, o Governo do Tocantins, por meio da Agência de Transportes, Obras e Infraestrutura (Ageto), segue investindo na estrutura das estradas rurais que cortam o Estado, construindo pontes de concreto e substituindo as de madeira já deterioradas com o tempo.

No dia 27 de janeiro, foi iniciado o serviço de instalação de um bueiro que servirá de drenagem para o desvio do trânsito, durante a troca da ponte de madeira sobre o córrego Baixão dos Porcos por uma ponte de vigas de concreto armado. A estrutura fica no trecho da Rodovia TO-457 que liga o entroncamento da TO-255 no município de Monte do Carmo à cidade de Ponte Alta do Tocantins.

A obra está sendo realizada por equipes técnicas da Residência Rodoviária da Ageto de Porto Nacional (RR1), que tem como previsão do término da construção do desvio a próxima segunda-feira, dia 6, quando iniciará o desmanche da ponte de madeira. “A nova ponte vai ter 10 metros de comprimento por 4 metros de largura”, declara o engenheiro da Residência, Silas Costa.

A ponte de concreto irá beneficiar, de forma direta, aproximadamente 16.374 habitantes que residem nos municípios de Monte do Carmo e Ponte Alta do Tocantins. A rota também beneficiará o transporte escolar dos moradores da região da Vila Balsas para o centro urbano de Ponte Alta do Tocantins.

Os benefícios da construção da estrutura em concreto também irão contemplar o escoamento da produção pecuária, produção de grãos do agronegócio e da agricultura familiar que tem significativa produção de mandioca, milho, feijão e banana.

Recuperação de erosão

A Residência da Ageto (RR1) também acabou com uma erosão causada por desmoronamento do aterro na cabeceira da ponte sobre o Córrego São João, da Rodovia TO-050, entre Porto Nacional e Palmas. O serviço iniciou nessa quinta-feira, 2, e foi concluído no mesmo dia.

Edição: Caroline Spricigo

Revisão Textual: Marynne Juliate