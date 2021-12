Ponte da Amizade e Integração recebe obras de correção

O Governo do Estado do Tocantins, por meio da Agência Tocantinense de Transportes e Obras (Ageto), finalizou nesta semana as obras de correção em um pequeno desmoronamento no aterro da ponte da Amizade e da Integração, na TO-080, entre Palmas e o Distrito Luzimangues.

De acordo com a Residência Rodoviária da Ageto de Paraíso do Tocantins, além dos serviços de tapa-buracos, as equipes da regional também finalizaram a manutenção com serviços de tapa-buracos em 29 km, no trecho entre Paraíso do Tocantins e Monte Santo, na rodovia TO-080. Os trabalhos têm como objetivo manter a qualidade da rodovia, a segurança viária e o conforto dos usuários.

A Residência, ainda mantém, nesta semana, equipes executando o roço mecanizado nas margens da TO-080, trecho de Divinópolis a Marianópolis, de 52 km, dos quais 26 km já foram roçados. Também está em andamento os serviços de revestimento primário nos 54 km do trecho Lagoa da Confusão à Barreira da Cruz, na TO-255. Esse serviço está sendo executado em parceria com a Prefeitura de Lagoa da Confusão.

Acompanhando as ações in loco, o coordenador da Ageto, Fabrício Corrêa, informou que “mesmo com os dias chuvosos, está sendo possível a realização dos trabalhos de melhoramento das rodovias”, declarou.

De acordo com o presidente da Ageto, Márcio Pinheiro, todos esses serviços proporcionarão melhoria na trafegabilidade dos cidadãos. “Garantimos qualidade técnica na execução. A meta é deixar as rodovias em boas condições de segurança para que a população não sofra com buracos ou atoleiros; e para reduzir os riscos de acidente”.