Ponte da Amizade e Integração entre Palmas e Luzimangues passa por manutenção

A Agência Tocantinense de Transportes e Obras (Ageto) está realizando serviços de tapa-buracos nas duas faixas da Ponte da Amizade e Integração sobre o Lago Palmas, com 8 km de extensão, na rodovia TO-080. A equipe trabalha no trecho da ponte que liga Palmas ao distrito de Luzimangues, em Porto Nacional.

A ponte recebe serviços de restauração no asfalto por meio de tapa-buracos e na iluminação, entre outras benfeitorias. A TO-080 é uma das rodovias mais importantes, ligando as margens direita e esquerda do Estado.

“Temos trabalhado de forma intensa para que esse importante corredor logístico rodoviário ofereça segurança para quem utiliza a ponte e a rodovia, que liga a região metropolitana de Palmas ao principal eixo logístico que corta o Tocantins, a BR-153”, informou o presidente da Ageto, Márcio Pinheiro Rodrigues.

Iluminação

O sistema de iluminação teve avarias, devido aos problemas causados pelas fortes chuvas. Os trabalhos para solucionar o problema iniciaram no último dia 29, com a aquisição das peças danificadas, mas, no final de semana houve o rompimento de um cabo, que está sendo providenciado para a reposição.

Recentemente, a ponte da Amizade e Integração passou por uma revitalização com serviços que modernizaram o sistema elétrico, incluindo a substituição de todo o cabeamento do sistema de transmissão e a troca das lâmpadas convencionais por modelos do tipo LED.

A ponte passou ainda pela modernização de todo o sistema de sinalização horizontal e vertical, incluindo as defensas. Além disso, foram implantados diversos pontos de fiscalização eletrônica na via.