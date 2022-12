Policiais Militares concluem Curso de Segurança e Proteção de Autoridades da Força Nacional

Na manhã desta segunda-feira, 5, dois policiais militares do Estado do Tocantins receberam o certificado de conclusão do 2° Curso de Segurança e Proteção de Autoridades (CSPA) da Força Nacional, em Brasília. A solenidade de formatura aconteceu na Sede do Batalhão Escola de Pronto Emprego (BEPE), em Brasília.

Ao todo, 26 policiais concluíram o curso da Força Nacional, que teve duração de 30 dias com carga horária de 215 horas/aula. A partir de agora, o Major PMTO Wilquer Barbosa e o 2° Tenente PMTO Warley Alves Oliveira possuem especialidade técnica, pautado pelo princípio da eficiência na administração pública, para desenvolver atividades de segurança de autoridades.

“A Polícia Militar do Tocantins é muito grata por essa parceria com a Força Nacional que vem nos ajudando a capacitar cada vez mais os nossos profissionais com extrema qualidade. Participei da formatura da 1° edição do Curso de Segurança e Proteção de Autoridade e agora participo desta segunda edição, onde dois dos nossos policiais puderam ter esse treinamento de excelência fornecido por esta instituição”, disse o Coronel Márcio Antônio Barbosa de Mendonça, secretário da Casa Militar e Comandante-Geral da PMTO.

Na oportunidade, em comemoração ao 18º aniversário, a Diretoria da Força Nacional de Segurança Pública, concedeu a Medalha Mérito da Força Nacional – Soldado Luís Pedro de Souza Gomes, no grau “Distinção Federativa” ao Comandante-Geral da Polícia Militar do Tocantins.

O grau “Distinção Federativa” é concedido ao profissional que, no exercício da atividade operacional ou em razão da função, tenha praticado ato de coragem ou de alto valor, não configurado como bravura, ou tenha prestado notáveis e excepcionais contribuições à Diretoria da Força Nacional de Segurança Pública.

O Curso

O curso de segurança e proteção de autoridades, é um anseio antigo dos mobilizados que compõem a força nacional e surgiu para o preenchimento da lacuna da capacitação dos profissionais de segurança pública na temática de segurança e proteção de autoridades.

A capacitação, foi conduzida pelo centro de treinamento e capacitação da diretoria da força nacional de segurança pública distribuídas em 24 (vinte e quatro) disciplinas, abrangendo atividades teóricas e práticas.

Força Nacional

A Força Nacional de Segurança Pública (FNSP) é o programa da mobilização nacional do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) que atua em quatro eixos: logística, mobilização de pessoas, realização de operações e capacitação dos profissionais.

Revisão Textual: Marcos Morais