Polícia Militar realiza operação Carnaval 2023 e reforça segurança durante as festividades

Para garantir a segurança dos foliões de todo o Estado e reforçar o policiamento ostensivo, principalmente nas cidades onde ocorrerão as festividades carnavalescas, a Polícia Militar do Tocantins (PMTO) realizará durante os dias 17 e 21 de fevereiro, a Operação Carnaval 2023.

Para a ação, que possui a finalidade de prevenir e coibir atos delituosos contra a vida e o patrimônio, além de garantir a segurança e a paz social durante as festividades, 1.986 policiais e 239 viaturas irão atuar nas mais diversas modalidades de policiamento, seja ele a pé ou motorizado, por meio da realização de blitz e abordagens em pontos estratégicos das cidades. O policiamento ordinário será mantido sem alteração.

Durante os eventos carnavalescos, são comuns a concentração de pessoas e o aumento do consumo de bebidas alcoólicas, bem como a intensificação do fluxo do trânsito nas vias urbanas e rurais. Pensando nisso, a Polícia Militar realizará ações ostensivas e preventivas em conjunto com os parceiros e os demais órgãos de segurança pública no perímetro urbano, bem como em rodovias e pontos críticos dos municípios.

O comandante-geral da Polícia Militar do Tocantins, coronel PM Márcio Antônio Barbosa de Mendonça, reforça o compromisso da PM com a sociedade de manter o Tocantins mais seguro. “Essa é mais uma ação de reforço ao policiamento ordinário que já existe no Estado e o efetivo de reforço estará empregado, atuando nas mais diversas frentes de serviço, para que a população tocantinense possa ter a tranquilidade de aproveitar as festividades de carnaval com total segurança”, destaca.

A PM orienta aqueles que vão aproveitar a festa carnavalesca a tomarem alguns cuidados como: evitar estar de posse de objetos de valores como joias; andar sempre ao lado de pessoas conhecidas e evitar manusear aparelhos eletrônicos no meio da multidão; e se for dirigir, não beber. Para os que vão viajar: pedir a alguém de confiança que vigie e vistorie sua residência nos dias em que estiver ausente. É importante que cada cidadão adote condutas preventivas para evitar que se torne uma eventual vítima.

Sempre que necessário, acione a PM por meio do telefone 190, ou procure a equipe policial mais próxima, quando estiver brincando o carnaval. Os profissionais da Polícia Militar estão disponíveis 24 horas para auxiliar o cidadão tocantinense.

Edição: Thâmara Cruvinel

Revisão Textual: Marynne Juliate