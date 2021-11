Polícia Militar do Tocantins lança plano de policiamento do ENEM/2021

A aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) ocorrerá nos dias 21 e 28 de novembro e contará com o policiamento estratégico da Polícia Militar do Tocantins, responsável por garantir a segurança desde o armazenamento até o momento da realização das provas no Estado. Nesta quinta-feira, 11, os grandes comandos da PMTO se reuniram para alinhar os últimos detalhes do plano de policiamento nos 31 municípios, onde serão aplicadas as provas em 123 locais, com abertura dos portões às 12h e fechamento às 13h, horário de Brasília, simultaneamente nas respectivas datas.

Para o Subchefe do Estado-Maior da PM, coronel PM Marizon Mendes Marques, responsável pela supervisão geral do policiamento, o reforço na segurança está garantido em razão do planejamento detalhado que já está pronto para ser executado. “É uma grande responsabilidade, mas a PM tem total credibilidade para garantir que esse evento de cunho nacional seja realizado sem intercorrências aqui no Estado, como já vem sendo feito e aprimorado todos os anos”, pontuou o coronel Marques.

A Polícia Militar, como um dos órgãos integradores da “Operação ENEM”, da Secretaria de Operações Integradas (SEOPI) do Ministério da Justiça, tem um papel fundamental no sentido de proporcionar o policiamento ostensivo da ação. A Corporação atuará em escoltas junto às equipes dos correios, quanto ao deslocamento das provas; fará o policiamento fixo no momento da aplicação das provas; reforçará a segurança no entorno desses locais, com patrulhamentos; bem como terá algumas unidades servindo como guarda de provas.

“O nosso papel é fundamental para o sucesso da operação, bem como o dos demais órgãos integradores. Além de toda a mobilização do efetivo, estaremos empenhados, trabalhando numa sala de situação para que o evento ocorra sem nenhum prejuízo para os candidatos e termine tranquilamente”, afirmou a coordenadora operacional do policiamento, tenente-coronel Lourdes Cristina Coelho Rodrigues.

A Polícia Militar faz parte da Operação Integrada, coordenada no âmbito estadual pela Superintendência de Ações Integradas (SIOP) e órgãos parceiros: Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), Correios, Polícia Federal (PF), Polícia Rodoviária Federal (PRF), Polícia Civil (PC), Seduc, Detran, Consórcio Aplicador, Cesgranrio, Energisa e as Forças de Segurança e Fiscalização em âmbito municipal.

Participaram da reunião de trabalho nesta quinta-feira, 11, no Quartel do Comando Geral da PM, os comandantes do Policiamento do Interior – coronel Jerry Adriane de Araújo Godinho, do Policiamento Especializado – coronel PM Sherlock Luís de Mesquita, do Policiamento da Capital coronel Oséias Silveira, do QCG – tenente-coronel Antonio Corsini de Mello Neto, e demais militares técnicos responsáveis pelo Policiamento ENEM/2021.

ENEM

O Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) foi implantado pelo Ministério da Educação no ano de 1998, sendo que a sua realização encontra fundamento no Decreto nº 9.432/2018, o qual regulamenta a Política Nacional de Avaliação da Educação Básica. Destaca-se que o exame é estruturado em programas, a fim de melhor atender as demandas operacionais, logísticas e de público alvo, sendo que para o ENEM/2021 foram definidos quatro programas a serem executados, sendo: ENEM Regular, ENEM Digital, ENEM PPL e ENEM Reaplicação, os quais serão aplicados em datas previamente definidas pelo INEP, especificamente nos meses de novembro/2021 e janeiro/2022.

A Polícia Militar está incumbida pelo policiamento na execução dos programas ENEM Regular e ENEM Digital, os quais terão suas provas aplicadas a 4.004.764 pessoas, considerando as duas versões, segundo o INEP, os quais estarão distribuídos em 1.747 cidades brasileiras. Será empregado todo o efetivo operacional da PM, com o reforço do administrativo nas duas datas.