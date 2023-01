Polícia Militar do Tocantins envia pelotão de CHOQUE à Brasília

Na manhã desta sexta-feira (13), 17 homens do Batalhão de Choque da Polícia Militar do Tocantins foram enviados à Brasília. Os homens ficarão disponíveis à Força Nacional, em apoio ao Governo Federal, na prevenção da ordem pública na Capital Federal.

O Comandante-Geral da PMTO, Coronel Márcio Antônio Barbosa de Mendonça, esteve reunido com a tropa antes do embarque, no Quartel do Comando Geral, em Palmas e destacando a importância da missão. “A PMTO é uma instituição legalista, neutra e que está pronta para defender o Tocantins e o Brasil em quaisquer circunstâncias que for demandada, dentro da sua competência”. Finalizou.

Edição: Cacau Ferreira

Revisão Textual: Marcos Morais / Polícia Militar do Tocantins