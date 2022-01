Polícia Militar divulga resultado final da Avaliação Médica e Odontológica do concurso público

Texto: Secom

A polícia Militar, através do coronel Marizon Mendes Marques, presidente da Comissão do Concurso da PMTO, torna público o resultado final da avaliação médica e odontológica, referente ao concurso público para o ingresso no curso de formação de Praças (CFP), dos quadros de praças de saúde (QPS), praças policiais militares (QPPM) e praças especialistas (CPE), da Polícia Militar do Estado do Tocantins. 1.149 candidatos foram considerados aptos nesta etapa do concurso.

A última fase do certame consiste na investigação social e vida pregressa que já está em andamento.

Investigação social e vida pregressa

Para esta etapa, a Comissão do Concurso Público, disponibilizou o link de acesso para preenchimento do Formulário de forma completamente virtual, preenchendo o formulário e anexando os documentos necessários, para que a Agência Central de Inteligência (ACI) da Polícia Militar do Tocantins, realize a análise e investigação dos dados inseridos.

Recursos

As respostas aos recursos interpostos contra o resultado provisório da avaliação médica e odontológica foram encaminhadas aos candidatos recorrentes pelo endereço eletrônico em que foi enviado o respectivo recurso.

O Concurso

O concurso público do quadro de praças da PMTO, que teve, inicialmente, 42.223 mil candidatos inscritos e aproximadamente 28 mil realizaram a primeira etapa, é composto por cinco etapas: prova objetiva com redação, teste de capacidade física (TAF), avaliação psicológica, avaliação médica e odontológica e investigação social e vida pregressa. Todas de caráter eliminatório e classificatório. Acompanhe em nosso site e redes sociais as divulgações oficiais sobre o Concurso da PMTO.