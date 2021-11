Polícia Civil do Tocantins auxiliará o Seripa nas investigações sobre acidente aéreo ocorrido em Lagoa da Confusão

A Polícia Civil do Tocantins (PC-TO), por meio da 58ª Delegacia de Polícia de Lagoa da Confusão foi acionada na manhã desta quinta-feira, por volta da 11h, por um empresário de Lagoa, o qual compareceu na sede da Unidade Policial e noticiou o acidente sofrido pela aeronave de prefixo PT-GRQ, modelo Ipanema, que havia caído a cerca de 80 km do centro da cidade, enquanto finaliza a aplicação de uréia, um tipo de fertilizante, em uma plantação na fazenda Pé de Limão.

Tão logo foram informados dos fatos, uma equipe de policiais civis da 58ª DP, sob a coordenação do delegado Teofábio Alves Siqueira, acionou a perícia técnica e uma equipe do Instituto Médico Legal, (IML), de Paraíso. Em seguida, os policiais civis se deslocaram até o ponto exato do acidente no sentido de avaliar a ocorrência e adotar as providências cabíveis.

As perícias foram realizadas, sendo que os corpos dos dois pilotos, de 25 e 27 anos, que ocupavam o avião no momento da queda foram recolhidos e encaminhados para o IML. O local isolado para perícia a ser realizada pelo Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos – SERIPA.

Conforme verificado, as duas vítimas tiveram morte instantânea, mas as causas exatas dos óbitos serão determinadas pelo IML. Por fim, a Polícia Civil ressalta que contribuirá com o órgão federal durante as investigações que serão realizadas a fim de esclarecer as causas do acidente que vitimou dois jovens pilotos.