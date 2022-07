PMW Rock Festival promete agitar programação de verão na Capital

Maskavo, Cordel do Fogo Encantado, Pregador Lou e mais 12 atrações nacionais e regionais, em três dias de muita música para animar a juventude de Palmas. O PMW Rock Festival é um evento que tem como objetivo principal divulgar o trabalho produzido pelos artistas do Estado do Tocantins e da região Norte do Brasil, além de inserir a cidade de Palmas no eixo dos principais festivais de música do País. A abertura ocorre nesta sexta-feira, 15, às 19h30, Cordel do Fogo Encantado. Também se apresentam no primeiro dia, Bonovo, Imaginário Mundo, Pregador Lou, Kanichi e Omanuband.

Além das atrações principais, já estão confirmados Mundo Livre S/A, Devotos e Casaca, e as atrações regionais INDXXR, Kanichi, Mata Burro, Boca de cantora e os Piabas, Sopruu, Bonovo, Omanuband, Imaginário Mundo, Parasite Ego, Magoo e o Bando Urtiga, Trupe Açu, Bardozz e Abel Capella que se apresentarão nos três dias festa.

Segundo os idealizadores do PMW, André Henrique Santiago e Gustavo Andrade, completando a sua 16ª edição neste ano, o festival deu oportunidade ao público de Palmas de presenciar artistas que construíram a identidade pop nacional na última década, como o Pato Fu, Humberto Gessinger, Sepultura, Nação Zumbi, Cidade Negra e Gabriel O Pensador. “Com o PMW, foi possível colocar Palmas no calendário cultural de abrangência nacional que é legitimado e divulgado pela mídia especializada. Por isso, o esforço vai muito além de promover dois dias de festa, com o resultado de colocar o nome do Tocantins no cenário cultural nacional”, ressaltou Gustavo.

Mais uma vez a Prefeitura de Palmas, por meio da Agência Municipal de Turismo (Agtur), é parceira do evento que faz parte da programação do ‘Palmas Férias 2022’. “O PMW Rock Festival já se tornou tradição em Palmas e vem se consolidando com um dos grandes festivais de música do País. Esta é uma oportunidade de levarmos entretenimento e cultura aos palmenses”, destacou a prefeita Cinthia Ribeiro.

O presidente da Agtur, Tom Lyra, destaca que o evento tem por objetivo reafirmar a Capital no circuito cultural nacional, proporcionado lazer aos palmenes e turistas no período de férias. “Estamos promovendo mais que três dias de festa, estamos colocando o nome de Palmas no cenário cultural do Brasil, com atrações diferentes das usualmente oferecidas no estado no mês de julho, para trazer novas oportunidades para todos aqueles que trabalham nesses eventos, além de movimentar o turismo, a rede hoteleira e o comércio local”, disse.

Programação

Sexta-feira, 15

Cordel do Fogo Encantado, Bonovo, Imaginário Mundo, Pregador Lou, Kanichi e Omanuband.

Início ás 19h30

Sábado, 16

Mundo Livre S/A, Devotos. Sopru, Casaca, Magoo e p Bando Urtiga e Parasite Ego.

Início ás 19h30

Domingo, 17

Maskavo, Indxxr, Abel Capella, Boca de Cantora & os Piabas, Bardozz e PMW kids (Trupe Açu).

Início ás 18 horas