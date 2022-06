PMTO recebe o subcomandante da Polícia Militar do Estado de Alagoas e assina acordo de cooperação técnica entre as corporações

O Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado do Tocantins, Coronel PM Julio Manoel Silva Neto, recebeu na tarde desta sexta-feira 10, no Quartel do Comando Geral em Palmas, a visita institucional do coronel QOC PM Gerônimo Carlos Nascimento, Subcomandante-Geral da Polícia Militar do Estado de Alagoas e sua comitiva. Durante a solenidade que marcou a visita, houve entregas de homenagens e assinatura de um termo de cooperação técnica entre as instituições.

O termo de cooperação tem como finalidade a cessão de uso de software, cessão de tecnologia e cooperação mútua para fins de aperfeiçoamento técnico e administrativo das Polícias Militares. A Polícia Militar do Estado de Alagoas irá ceder o uso da tecnologia do Sistema Correcional Eletrônico, o SisCorreg à PMTO que em contrapartida, irá ceder à PMAL, o software PMTO Mobile. O Sistema Correcional Eletrônico, o SisCorreg, deve dinamizar os processos e procedimentos administrativos, diminuindo a burocratização, aumentando a padronização e o controle dos documentos dos trabalhos correcionais da Polícia Militar. Durante o evento, um vídeo de apresentação da plataforma do PMTO Mobile, que é referência mundialmente, foi apresentado aos presentes.

“Hoje estamos dando um passo importante para voltar a atuar da forma que inicialmente deveríamos atuar que é a forma preventiva. Desejamos que o sistema seja adequado para atender nossa realidade e que possamos usufruir da melhor forma possível e que um dia esses sistemas possam se comunicar para dar agilidade ao processo”. Disse o Juiz Militar, Dr. José Ribamar Mendes Junior.

Para o Subcomandante da Polícia Militar do Estado de Alagoas, essa troca de informações, a partir do termo de cooperação mútua, é de extrema importância e quem ganha com tudo isso é a sociedade. “É extremamente importante que essas informações entre as polícias estejam conectadas, precisamos de mais tecnologia para combater a criminalidade em Alagoas e para isso precisamos dar condições para os policias que estão nas ruas através de conectividade e capacitação. É com esse sentimento que eu agradeço à Polícia Militar do Tocantins, por este grande presente que a sociedade alagoana está ganhando e irá perceber nas ruas através de uma melhor atuação da PMAL”. Disse o Subcomandante-Geral.

O Comandante-Geral da Polícia Militar do Tocantins, Coronel Silva Neto, agradeceu a parceria e destacou a importância da tecnologia no trabalho da Polícia Militar do Estado. “Hoje agradeço esta parceria firmada com a Polícia Militar do Estado de Alagoas e tenho certeza que a PMTO só tem a ganhar com essa cooperação mútua pois irá dar mais condições para o trabalho da Polícia que ganhará uma dinâmica diferente nos processos e procedimentos administrativos, diminuindo a burocratização, facilitando assim os trabalhos correcionais da PM, e, agregando, é claro, mais eficiência aos serviços delegados.

Após as entregas das homenagens e pronunciamento dos Comandos, o Coronel PM Silva Neto, Comandante-Geral da PMTO e o Coronel PM Gerônimo Carlos Nascimento, Subcomandante-Geral da Polícia Militar de Alagoas, assinaram o termo de cooperação técnica.

Estiveram presentes no evento, o Coronel PM Wesley Borges Costa, Chefe do Estado Maior da PMTO, Dr. José Ribamar Mendes Junior, Juiz Militar, Coronel R/R Luiz Claudio Gonçalves Benício, Presidente da Fundação Pró-Tocantins, Coronel QOC PM Moisés do Nascimento, diretor de apoio logístico da Polícia Militar de Alagoas, Tenente-Coronel QOC PM Paulo Eugênio Freitas, Chefe do Centro de Pesquisa e Desenvolvimento da Polícia Militar do Estado de Alagoas, dentre outras autoridades, civis e militares.