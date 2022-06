PM inicia instruções de tiro aos alunos do Curso de Formação de Praças em Araguatins e Colinas do Tocantins

A Polícia Militar iniciou na manhã desta segunda-feira, 06, as aulas de instrução de armamento, equipamento e tiro para os 41 alunos do Curso de Formação de Praças (CFP) do polo de formação no 9º Batalhão da PM (9º BPM), em Araguatins, norte do Estado.

De acordo com a Nota de Instrução (NI), dentre os mais variados objetivos das aulas, está o de capacitar os alunos quanto ao domínio de conhecimentos, habilidades e atitudes pertinentes ao uso e manuseio dos armamentos utilizados na Instituição Polícia Militar. E ainda, conhecimentos técnicos sobre o uso, manuseio e regras de segurança do armamento.

A instrução visa também, atingir o padrão mínimo do objetivo da instrução individual, conforme as exigências apresentadas pela matriz curricular do Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública.

As aulas práticas acontecerão em um clube de tiro esportivo na cidade. O corpo docente do polo de ensino é composto pelos coordenadores da Unidade, integrantes da coordenação e tutores presenciais.

As instruções seguem também as Normas Gerais para Conduta do Ensino – NPCE em vigor na PMTO e demais ordenamentos pertinentes, onde serão programadas ações voltadas ao desenvolvimento físico e psicopedagógicos que preparam o futuro policial militar a entender, respeitar e operacionalizar sua atuação na preservação da ordem pública.

Os alunos terão contato com diversos armamentos, entre eles, revólver, pistola, carabina, espingarda, fuzil e submetralhadora. As instruções com carga horária de 80 horas/aulas vão até o dia 16 de junho, sendo 11 dias de instruções. Serão aplicadas aulas na modalidade presencial e Ead (Ensino à distância).

A supervisão está sob a responsabilidade do comandante e do subcomandante do 9º BPM, major PM José Mário Carvalho Lemos Filho Wisbeck e capitão PM Dourivan Santos Pereira. Os coordenadores são; o capitão PM Fábio Alves Ferreira Silva e o 2º tenente PM Edmar Silva Miranda. Coordenador de turma, cabo PM Rubsom Alves de Araújo e o monitor, cabo PM Vonilson Lopes da Silva. Os instrutores de tiro são; o 1º sargento PM Deuzimar Borges da Silva e o cabo PM José Sousa Silva.

3ª CIPM – Colinas do Tocantins

As instruções na 3ª Companhia Independente da Polícia Militar (3ª CIPM), com sede na cidade de Colinas do Tocantins, também iniciaram nesta segunda-feira, 06, com duração de duas semanas. As aulas serão ministradas pelo major PM Jonantan Pires, lotado Academia Policial Militar Tiradentes (APMT) em Palmas-TO. A disciplina ministrada é uma das mais importantes do curso com um total de 150 horas/aulas de carga horaria, onde os alunos passarão por diversas situações onde serão avaliados muitos pontos importantes para o desenvolvimento da atividade policial. As instruções de armamento, equipamento e tiro policial tem o intuito de prover os novos policiais militares de conhecimento técnico, ação diante de situações de estress e conhecimento sobre as armas de fogo utilizadas pela PMTO.

