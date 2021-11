PM divulga locais, datas e horários de realização da avaliação médica e odontológica do concurso público em andamento

A Polícia Militar do Tocantins, por meio da Comissão do Concurso Público, divulga nesta sexta-feira, 12, os locais, datas e horários de realização da próxima etapa do certame da PMTO que consiste na avaliação médica e odontológica dos selecionados.

A avaliação será realizada pela junta médica da Polícia Militar nas cidades de Palmas, Araguaína e Gurupi. Em Palmas, os candidatos farão a avaliação no Quartel do Comando Geral (QCG), em Araguaína, no Quartel do 2º Batalhão da Polícia Militar, e em Gurupi, no Quartel do 4º Batalhão da Polícia Militar.

De acordo com o cronograma, os 38 candidatos do Quadro de Praças Especiais (QPE) e os 30 selecionados do Quadro de Praças da Saúde (QPS), farão os exames em Palmas.

Dos 1.146 candidatos do Quadro de Praças Policiais Militares (QPPM), 618 realizarão a avaliação em Palmas, 254 em Araguaína e 274 selecionados farão a avaliação em Gurupi.

A Polícia Militar esclarece que as fases de responsabilidade da banca organizadora, Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e Promoção de Eventos (Cebraspe) foram encerradas e a partir de agora, todas as próximas fases do concurso público serão de responsabilidade da PMTO. Portanto os candidatos deverão acompanhar apenas o site da PM no endereço eletrônico https://www.to.gov.br/pm/ na aba “concursos”, na página principal, para obter informações sobre as próximas etapas do certame.

Em caso de dúvidas, os candidatos podem entrar em contato através do e-mail: duvidasconcursopmto2020@gmail.com

O Concurso

O concurso público do quadro de praças da PM teve inicialmente 42.223 mil candidatos inscritos, e aproximadamente 28 mil realizaram a primeira etapa. É composto por cinco etapas: prova objetiva com redação, teste de capacidade física (TAF), avaliação psicológica e por fim, as duas etapas que ainda serão realizadas: avaliação médica e odontológica e investigação social e vida pregressa. Todas de caráter eliminatório. Acompanhe em nosso site e redes sociais as divulgações oficiais sobre o Concurso da PMTO.