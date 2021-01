PM detém autor de tentativa de furto a supermercado em Porto Nacional

…

Na madrugada desta segunda feira, 04, no centro de Porto Nacional, um homem foi detido pela PM, após tentativa de furto em um supermercado. Após ser localizado pelos policiais escondido no depósito, confessou estar ali para praticar o furto, e foi autuado em flagrante.

Acionados via COPOM, a guarnição deslocou ao local solicitado, no centro da cidade, onde a testemunha, um vigilante, informou ter flagrado um indivíduo no interior do estabelecimento.

A guarnição adentrou ao local e após varredura, localizou o indivíduo homiziado no depósito, em meio as caixas de papelão, e após o flagrante confessou a tentativa do furto.