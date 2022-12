Plataforma de Coleta de Dados é instalada Plataforma de Coleta de Dados

O Governo do Tocantins instalou, por meio da Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Semarh), mais uma Plataforma de Coleta de Dados (PCDs) da atual etapa de ampliação da Rede Hidrometerológica. A unidade de monitoramento instalada na Bacia Hidrográfica do Rio Cunhãs, no município de Bernardo Sayão, entrou em operação na sexta-feira, 16, passando a ser acompanhada diretamente da Sala de Situação da Semarh, com dados em tempo real.

A plataforma do rio Cunhãs é a quarta unidade instalada, de um total de 20 plataformas adquiridas no ano de 2022, com a finalidade de ampliar a rede de monitoramento dos rios das bacias hidrográficas pertencentes ao Sistema Tocantins-Araguaia. As outras três PCDs instaladas, no segundo semestre deste ano, estão operando no rio Dueré, na Bacia do rio Formoso; no rio Jenipapo, em Arapoema; e no rio Crixás, em Brejinho de Nazaré.

A secretária de Meio Ambiente, Miyuki Hyashida, avaliou o investimento na ampliação da rede de monitoramento. “Neste ano foram investidos mais de R$ 1,3 milhão na aquisição de equipamentos de ponta, para ampliação da nossa rede de monitoramento dos recursos hídricos. A ampliação da cobertura de monitoramento da plataforma de dados da segurança hídrica do Tocantins aumenta o aporte de informação para a análise da viabilidade de uma diversidade de empreendimentos em diferentes regiões do Estado. A unidade instalada no Rio Cunhãs leva os benefícios dessa rede aos usuários de água, empreendedores e gestores da bacia na região de Bernardo Sayão”, ponderou Miyuki Hyashida.

O diretor de Planejamento e Gestão dos Recursos Hídricos da Semarh, Aldo Azevedo, reiterou que “a ampliação da rede hidrometeorológica do Estado é um compromisso do Governo do Tocantins para que seja alcançada a cobertura total do monitoramento da chuva, nível e vazão de todos os cursos hídricos, no território tocantinense. Essas estações por telemetria reúnem dados em tempo real da segurança hídrica das bacias hidrográficas do Estado. São dados que auxiliam o empreendedor na hora da implantação de seu projeto de irrigação, de piscicultura, de turismo e lazer, bem como de abastecimento doméstico, além de subsidiar o órgão ambiental com dados importantes para o licenciamento e fiscalização do uso racional dos recursos hídricos”.

O gerente de Hidrometeorologia, Lorenzo Rigo Holsbach, ressaltou que os equipamentos adquiridos possuem tecnologia de ponta e ampliam o monitoramento quantitativo realizado a partir da Sala de Situação. O gerente enfatizou que os dados são atualizados a cada 15 minutos e o boletim diário é publicado no site da Semarh.