Pilotos da 3ª etapa da Copa Palmas de Kart aceleram e movimentam o fim de semana na Capital

A tarde deste sábado, 3, foi marcada por pura adrenalina e velocidade no Kartódromo Rubens Barrichello, durante a 3ª etapa da Copa Palmas de Kart 2025. Em clima de competição acirrada, pilotos de sete categorias aceleraram forte em busca do lugar mais alto do pódio. O evento contou com o apoio da Prefeitura de Palmas, por meio da Fundação Municipal de Esportes e Lazer (Fundesportes) e reuniu cerca de 40 talentos do Tocantins e de outros estados.

A largada aconteceu pontualmente às 16h15, com disputas em sete categorias. Os vencedores foram: Lucas Daniel (Mirim), Marcos Antônio de Souza (F4 Graduado), Benna Maia (F4 Sênior), Cláudio Gomes (F4 Novato), Eliabe Mastella (Cadete), Isaac Mastella (F4 Jr) e João Victor (JR 2T).

O organizador Mayco Duarte celebrou o sucesso da etapa. “A terceira etapa da Copa Palmas foi realizada com sucesso, contando com o número esperado de pilotos e apoio total da Prefeitura e da Fundação de Esporte e Lazer”, pontuou.

Destaques da Competição

Cláudio Gomes, de 45 anos, vencedor na categoria F4 Novato, compartilhou sua experiência na prova. “Foi uma experiência sensacional. Mesmo largando atrás nas duas baterias, consegui me recuperar com garra e terminei ambas em 1º lugar. Das três etapas do campeonato, venci todas. A sensação de ser campeão é emocionante. Nunca é tarde para começar. Sou um simples empresário de Palmas realizando um sonho”.

Já Marcos Antônio de Souza, de 35 anos, vencedor da categoria F4 Graduado, falou sobre as dificuldades e como conquistou a vitória na prova. “Foi uma corrida muito difícil, com pilotos de alto nível. Estou muito feliz, especialmente por ser meu primeiro ano na categoria Graduados e já conquistar uma vitória”.

A quarta e última etapa acontecerá no dia 7 de junho, com a participação de pilotos de outros estados.