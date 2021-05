Pessoas de 60 a 62 anos começam a ser vacinadas em Gurupi

Nesta quinta-feira, 06, a Prefeitura de Gurupi por meio da Secretaria Municipal de Saúde e Coordenação de Imunização, iniciou a vacinação das pessoas de 60 a 62 anos contra Covid-19. A vacinação está ocorrendo em quatro pontos da cidade: UBS Sol Nascente, Praça do Centro de Convenções Mauro Cunha, Feira da Rua 13 (saída para Peixe) e na UBS Vila Íris.

Evilásio Pereira, 60 anos, estava aguardando esse momento com muita expectativa. “Estava ansioso demais, principalmente, porque já tive Covid e sei o quanto é ruim, e agora me sinto mais seguro. A vacina é a esperança para o mundo”, argumentou.

“Receber essa vacina é uma sensação maravilhosa. Agora fico mais tranquila, apesar de que precisamos continuar usando a máscara e tomando todos os cuidados”, afirmou dona Salete Lima, de 61 anos.

A Secretaria de Saúde também continua a vacinação das pessoas de 63 e 64 anos, e José Carlos Barroso, de 63 anos, aproveitou a manhã desta quinta-feira para ir a um dos pontos de vacinação. “Agora fico mais tranquilo, mas continuarei tomando todos os cuidados”, afirmou.

O Secretário Municipal de Saúde, Relmivam Milhomem, destaca que a Secretaria ampliou a capacidade de vacinação, aumentando o número de profissionais e locais para aplicação da dose.

Relmivam tranquiliza as pessoas que aguardam pela dose, pois semanalmente o município recebe as vacinas com as orientações dos públicos a serem imunizados e, com isso, tem a possibilidade de ampliar os grupos prioritários. Ele alerta às pessoas a continuarem mantendo os cuidados como o uso de máscara, lavagem correta das mãos, distanciamento social, e orienta para que as pessoas não deixem de se vacinar quando chegar a sua faixa etária.

A Secretaria de Saúde seguirá a imunização nesta sexta-feira, 07, nos quatro pontos. Quem for tomar a vacina deve levar o cartão de vacinação, cartão SUS, CPF e RG.