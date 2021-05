Pessoas com 60 anos serão imunizadas contra Covid-19 em Gurupi

…

Nesta quinta (06) e sexta-feira (07) os idosos com 60, 61 e 62 anos começam a ser vacinados contra a Covid-19 em Gurupi. A Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Saúde e Coordenação de Imunização, também continuará com a imunização do público de 63 e 64 anos.

Quem estiver dentro desta faixa etária, poderá receber a primeira dose da vacina Astrazeneca em quatro pontos de vacinação: UBS Sol Nascente, Praça do Centro de Convenções Mauro Cunha, Feira da Rua 13 (saída para Peixe) e na UBS Vila Íris.

Segundo o secretário municipal de Saúde, Relmivam Milhomem, a vacinação seguirá o modelo drive thru e haverá tendas e cadeiras, com distanciamento, para as pessoas que não forem de carro poderem aguardar pela vacinação. “Disponibilizamos mais um ponto de vacinação já que o público desta etapa também foi ampliado. E pedimos à comunidade que for vacinar, que mantenha as medidas de proteção como o distanciamento e o uso de máscara”, frisou o secretário.

A imunização vai iniciar às 8 horas e seguirá enquanto durar as doses. Quem for tomar a vacina deve levar o cartão de vacinação, cartão SUS, CPF e RG.