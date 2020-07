Pesquisa FIETO: empresário retoma confiança para os próximos 6 meses

O Índice de Confiança do Empresário Industrial (ICEI) do mês de julho alcançou 55,8 pontos mostrando confiança para os próximos seis meses pela primeira vez, desde o início da pandemia no Tocantins em março. Valores acima da linha divisória de 50 pontos indicam confiança, de acordo com a metodologia da pesquisa realizada pela Federação das Indústrias do Estado do Tocantins (FIETO) de 1 a 13 de julho.

Componente do ICEI, o indicador de Expectativas atingiu 60,9 pontos demostrando que os empresários estão mais otimistas para os próximos seis meses. Já o indicador de Condições Atuais permaneceu abaixo da linha divisória de 50 pontos, no entanto, teve um aumento de 8,4 pontos em relação ao mês anterior. Isso significa que, na percepção dos empresários consultados, a situação econômica do país e de suas empresas pioraram, mesmo que de forma menos intensa, em comparação com os últimos seis meses.

“O resultado da pesquisa mostra que os empresários se adaptaram à nova realidade trazida pela pandemia e a economia já começa a dar sinais de melhora. Isso é importante para reforçar a retomada econômica do país e estabelecer um novo caminho para superarmos a crise”, avalia o presidente da FIETO, Roberto Pires.

No Tocantins, a pesquisa é feita por meio de respostas das empresas online ou via telefone e contou com uma amostra de 86 indústrias, sendo 59 de pequeno porte e 27 de médio e grande porte. No cenário nacional, o ICEI teve aumento de 6,4 pontos ao registrar 47,6 pontos.

A pesquisa é elaborada pela FIETO com apoio da Confederação Nacional da Indústria (CNI) e está disponível no site www.fieto.com.br link Estudos e Pesquisas.