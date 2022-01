Período de transferência automática das escolas da rede estadual de ensino vai até o dia 12

Começa nesta segunda-feira, 10, o período de transferência automática de estudantes para as escolas da rede estadual de ensino. A transferência ocorre quando uma escola não oferece o ano ou a série seguinte. Neste caso, os estudantes são transferidos automaticamente para uma escola mais próxima. O prazo para esse processo vai até o dia 12.

A transferência automática também pode ser realizada de uma escola municipal para uma estadual. Isso ocorre quando o município não conta com unidades de ensino que oferta a serie em que o estudante vai ingressar. Esse processo acontece de forma online. E os pais ou responsáveis devem ir até à escola para efetuarem a confirmação da matrícula dessa transferência nos dias 13 e 14 de janeiro.

Caso os pais optem por seus filhos não estudarem nas escolas que foram reconduzidos, devem aguardar e fazer a matrícula no período de pré-matrículas dos novatos, que ocorrerá de 17 a 19 de janeiro, pelo sistema on-line na página da Secretaria da Educação, Juventude e Esportes www.seduc.to.gov.br.

Para confirmar as matrículas é necessária a apresentação dos documentos: CPF, Carteira de Identidade, Certidão de Nascimento, comprovante de endereço, declaração de transferência, histórico escolar, cartão de vacina e uma foto 3×4.

As aulas da rede estadual terão início no dia 1º de fevereiro. As atividades pedagógicas das escolas e o planejamento do ano letivo de 2022 começarão no dia 17 de janeiro. No período de 24 a 28 será realizado o planejamento interno das escolas, com a elaboração ou alinhamento do Plano Político Pedagógico (PPP) das instituições de ensino.

Qualquer dúvida sobre o processo de matrícula pode ser esclarecido pelo telefone 0800 063 5050.