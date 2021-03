Período de pré-matrículas para estudantes novatos que desejam ingressar na rede estadual de ensino inicia nesta segunda-feira, 8

O prazo para os estudantes novatos que desejam ingressar na rede estadual de ensino inicia nesta segunda-feira, 8, e segue até sexta-feira, 12. Essa fase das matrículas é direcionada aos estudantes que estavam matriculados anteriormente em escolas das Redes Federal, Municipal, Particular do Tocantins ou de outros estados e estudantes que foram transferidos automaticamente para uma escola e preferiram tentar vaga em outra unidade da rede.

Para efetuar a pré-matrícula, os interessados devem acessar o site da Secretaria de Estado da Educação, Juventude e Esportes (Seduc) e preencher o formulário com as informações dos alunos em: http://matricula.seduc.to.gov.br/ e pelo telefone 0800 0635050. Na pré-matrícula, o interessado tem a opção de informar três opções distintas de Escola ou três opções diferentes de turno na mesma Escola em que deseja se matricular.

Efetivado o preenchimento de todos os dados, deve-se clicar em salvar e anotar o número do protocolo ou imprimir a ficha de pré-matrícula para facilitar a consulta posteriormente. Após o resultado da pré-matrícula, através do Site da Seduc ou pelo telefone: 0800-0635050, no dia 22 de março, os pais ou responsáveis pelos estudantes menores terão até o dia 25 de março para confirmar a matrícula junto à unidade escolar.

Por medida de segurança e visando evitar a aglomeração nos municípios de Palmas, Gurupi e Araguaína, locais em que a demanda de alunos é maior do que nas demais unidades escolares, a confirmação de matrícula será por meio do Sistema de Agendamento – SGA, disponível no site da Seduc e/ou pelo telefone: 0800-0635050.

Ao se dirigir à escola em que foi matriculado, é preciso apresentar os seguintes documentos: Certidão de nascimento ou casamento (os estudantes indígenas poderão apresentar a Certidão de Nascimento emitida pela Funai); Histórico escolar ou declaração de concluinte; Comprovante de serviço militar, para estudantes do sexo masculino entre 18 e 45 anos, exceto para os estudantes indígenas; Carteira de identidade – RG; Cadastro de Pessoa Física – CPF; Comprovante de endereço; Uma foto 3 x 4 recente; Cartão de vacinação, para estudantes de até 18 anos; Cartão SUS; Cartão do NIS, para quem recebe benefício social do Governo Federal.

A efetivação da matrícula é um procedimento necessário que vai nortear o planejamento do ano letivo de 2021, que tem previsão de início no dia 5 de abril. Mesmo aqueles que optarem pelo ensino não presencial é preciso ficar atento aos prazos, pois é a matrícula que irá definir a oferta, seja de forma presencial, remota ou híbrida. Para as matrículas realizadas presencialmente e na confirmação de matrícula nas escolas, o acesso às unidades de ensino só será permitido com uso de máscara, seguindo todos os protocolos de segurança em saúde.

Fique atento ao cronograma:

ETAPA PERÍODO Solicitação de pré-matrícula para estudantes novatos, através do Site da Seduc e pelo telefone: 0800-0635050. 08 a 12/03/2021 Publicação do Resultado da pré-matrícula, através do Site da Seduc e pelo telefone: 0800-0635050. 22/03/2021 Confirmação da matrícula (presencial) dos estudantes novatos. Obs: Para as Diretorias Regionais de Educação Juventude e Esportes de Araguaína, Gurupi e Palmas, a confirmação presencial da matrícula será por meio do sistema de agendamento disponível no site da Seduc e/ou pelo telefone: 0800-0635050. 22 a 25/03/2021