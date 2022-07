Penúltimo final de semana da melhor temporada de verão do Tocantins reúne multidão nas praias de Porto Nacional

Segurança reforçada, shows musicais, diversas competições esportivas e serviços de saúde 24 horas, fizeram parte da programação do penúltimo final de semana da temporada Porto Verão 2022, tanto em Luzimangues quanto na Praia Porto Real. De acordo com a secretaria municipal da Cultura e do Turismo, cerca de 40 mil pessoas marcaram presença durante o final de semana que além de contar com diversas atrações regionais, contou com participações dos nacionais Manu Batidão, considerada a rainha do tecno melody e do cantor Thiago Jonathan que se apresentou na Praia de Luzimangues no último sábado, 23. Já a movimentação da economia local fica por conta dos empreendedores individuais que são os responsáveis pelas dezenas de barracas especialmente montadas para a comercialização de comidas e bebidas típicas.

As atrações esportivas também agitaram as areias com a realização das semifinais dos torneios de Beach Soccer na Praia Porto Real. Já em Luzimangues, as modalidades de vôlei de praia, pênalti e golzinho se destacaram dentre as potencialidades esportivas e despertaram o interesse dos atletas e banhistas presentes.

Para o secretário da Cultura e Turismo, Fernando Shock, a programação diversificada e a estrutura diferenciada, vem consolidando o sucesso da temporada. “Trouxemos uma estrutura diferenciada para as duas praias com o foco no lazer, na alegria e no bem estar da população. Investimos muito pensando também em cada detalhe para que os nossos empreendedores pudessem ter êxito e o que estamos vendo nesse penúltimo final de semana é realmente sucesso nas vendas além de uma programação para todos os gostos e o povo feliz que é o que importa”, afirmou.

A estudante de medicina, Camila Lopes, esteve na praia Porto Real no último domingo, 24, e expressou a sua alegria em poder levar a família para conhecer a Praia Porto Real. “Vim para Porto Nacional estudar sozinha, minha família veio este mês e estamos encantados por poder conhecer melhor a cidade. A praia está organizada, limpa e com uma estrutura incrível, com toda a certeza voltarei”, disse.

Segurança





Neste ano um esquema de segurança foi montado com todo o cuidado para proteger os frequentadores. Além da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e a Marinha, a Guarda Municipal vem realizando um trabalho importante na fiscalização e orientação, cerca de 27 guardas operacionais estão envolvidos no esquema de segurança que vai desde a organização de filas a vistorias em caixas térmicas e demais objetos. O objetivo é impedir a entrada e uso de armas brancas, de fogo e materiais de vidros que comprometam a segurança dos eventos.

Já em Luzimangues, os Guardas Municipais realizam o patrulhamento nas imediações da Orla e nas proximidades do palco, onde acontecem as apresentações.

Por: Mychelle Tauane

Edição: Juscelene Melo

Secretaria Municipal da Comunicação