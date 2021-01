Pentacampeão mundial de futebol Edmilson Moraes visita Fundesportes e discute futuras parcerias

A Prefeitura de Palmas, por meio da Fundação Municipal do Esporte e Lazer (Fundesportes), recebeu na noite desta quarta-feira, 20, a visita do pentacampeão mundial de futebol Edmilson Moraes. O encontro, realizado no gabinete da Secretaria de Governo e Relações Institucionais, teve como objetivo discutir futuras parcerias entre o município de Palmas e a Fundação Edmilson José Gomes de Moraes, entidade sem fins lucrativos que atende crianças e adolescentes com atividades esportivas e culturais. Participaram da reunião o presidente da Fundesportes, Jonis Calassa, o secretário de Governo e Relações Institucionais, Carlos Braga, o vereador Eudes Assis e demais servidores.

Durante a reunião, o ex-jogador manifestou interesse em expandir as atividades para a Capital, ressaltando que a missão da Fundação é dar oportunidades àquelas pessoas que buscam melhorias em suas vidas. “Temos uma equipe qualificada para treinar e oferecer um serviço de qualidade alinhado com a educação, esportes, projetos sociais e qualificação profissional”, disse, lembrando que, além das crianças de 6 a 17 anos, a equipe atua também com toda família, com oficinas e palestras sobre educação, financeira, sexual e combate ao uso de drogas.

O presidente da Fundesportes, Jonis Calassa, destacou a qualidade técnica do jogador e agora como gestor da fundação que já mantém um relacionamento com alguns times da Capital. “Nosso intuito é fazer uma parceria com a Fundação Edmilson, criando um núcleo de iniciação esportiva com formação de técnicos, professores. Tecnicamente essa visita traz uma esperança muito grande no que diz respeito à possibilidade da instalação desse projeto em Palmas”, disse Jonis.

Ao final da reunião, o secretário de Governo e Relações Institucionais, Carlos Braga, além de exaltar a qualidade do jogador, deixou claro que Município tem interesse em manter esse canal de comunicação aberto com novas reuniões para amadurecer a discussão e firmar a parceria com a fundação Edmilson e assim desenvolver ainda mais o esporte da Capital

A Fundação

Instituída em 2005 pelo pentacampeão mundial de futebol Edmílson Moraes, a fundação que leva o nome do atleta é uma entidade sem fins lucrativos, que atende no contraturno escolar cerca de 800 crianças, diariamente, com projetos sociais, educacionais e esportivos. Além de oferecer atividades às crianças e aos adolescentes, de 6 a 17 anos, a Fundação Edmilson José Gomes de Moraes também acompanha os pais com oficinas e palestras sobre educação, financeira, sexual e combate ao uso de drogas.