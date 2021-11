Pelo valor nutricional, Jorge Frederico pede que pescado seja implementado na merenda escolar

O consumo da carne do peixe ajuda a ter boa saúde física e mental, isso porque é uma proteína rica em vitaminas como em ômega 3, que auxilia no aprendizado. Pensando nisso, o Deputado Jorge Frederico (MDB), solicitou que o Estado implemente o pescado na alimentação dos estudantes pelo menos duas vezes na semana.

Jorge Frederico lembrou que a merenda escolar é essencial e contribui para a qualidade de vida dos estudantes, e em alguns casos, até a única alimentação diária. O requerimento visa ampliar o valor nutricional dos estudantes.

O parlamentar explica também, que o aumento do consumo do pescado tocantinense, gera mais emprego e renda para famílias que sobrevivem da piscicultura no estado.

Se tratando de valor nutricional, os peixes são fonte de vitaminas (A, E, D e niacina) e micronutrientes (ferro, iodo, magnésio, cálcio, sódio, fósforo, potássio, flúor, selênio, manganês e cobalto), além de ácidos graxos essenciais, principalmente em ômega-3. Este ácido graxo é um dos mais importantes para o coração, pois reduz o risco de infarto, evita a formação de coágulos que podem levar a um infarto ou a um AVC (Acidente Vascular Cerebral, o popular “derrame”), reduz as taxas de triglicerídeos e previne as arritmias, ao estabilizar a atividade elétrica do coração.