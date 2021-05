Pedagoga da rede municipal de Gurupi é aprovada em doutorado na UFG

Num processo seletivo com quase 84 candidatos por vaga, a pedagoga da educação básica da rede municipal de ensino de Gurupi, Meire Lúcia Andrade da Silva, foi aprovada para um curso de Doutorado pela Universidade Federal de Goiás (UFG).

Com 16 anos de carreira, a professora vai aprofundar suas pesquisas na área da gestão e políticas da educação com a temática; Políticas Públicas Estado e Sociedade. A Prefeita Josi Nunes recebeu a servidora em seu gabinete e a parabenizou pela conquista.

Meire agradeceu pelo decreto da concessão da licença remunerada com uma lembrancinha entregue a Prefeita. “Essa concessão é um grande marco na minha vida, é de um significado que me deixa sem palavras. Quero agradecer muito a Prefeita Josi Nunes que, enquanto professora, entendeu a importância dessa licença. Agradeço também a secretária Amanda que em muito contribuiu para que essa licença se concretizasse. O que resume esse momento é gratidão a Deus e a essas pessoas”, declarou emocionada a professora.

“É um fato inédito na rede e isso é muito gratificante para a gestão e para nossa Prefeita, que trabalha nessa visão humanizada, e com isso pudemos atender a requisição desta servidora. Agora, a professora vai poder fazer todo o seu curso com a licença remunerada, e no retorno, que possa nos trazer essa contrapartida da prestação do serviço ao município pelo dobro de tempo, dando esse retorno a toda comunidade escolar desse aprendizado”, disse Amanda Costa, secretária da educação de Gurupi.

Além da licença, outro ato da administração garantiu o amparo a servidora municipal como forma de incentivo. Apesar do afastamento, Meire segue como funcionária em exercício normal das atividades de trabalho e terá mantida a sua remuneração. Segundo Amanda Costa, este mérito da professora deve servir de inspiração para a capacitação técnica de outros profissionais.

Trajetória

Formada em Pedagogia em 2007, a professora entrou para a rede municipal de Gurupi em janeiro de 2018. Servidora de sala de aula por seis anos, Meire é uma estudiosa da arte da educação, já tem quatro pós-graduações, é Mestre em Educação pela Universidade Federal do Tocantins (PPGE/UFT). Todas as titulações são na área da gestão e políticas da educação.

É ainda especialista em Coordenação Pedagógica, Mídias na Educação pela UFT e Educação Profissional Integrada à Educação Básica na Modalidade Educação de Jovens e Adultos pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins (IFTO).