Pavimentação: trecho da Avenida LO-31 ganhará infraestrutura viária

A Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos (Seisp) deu início aos serviços de terraplanagem e pavimentação asfáltica no trecho da Avenida LO-31, entre os cruzamentos com a Teotônio Segurado e a Avenida NS-01. A obra beneficiará diretamente as quadras ACSU-SO 130 (1301 Sul) e ACSU-SO 140 (1401 Sul). Nesta quinta-feira, 16, tratores realizam tratamento de camadas do aterro das futuras pistas pavimentadas.

Todo o trecho está devidamente sinalizado indicando movimentação de máquinas pesadas. A obra custará aos cofres públicos R$ 401.051,28 com execução direta pela Superintendência de Obras Viárias.