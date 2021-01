Paulo Lima assume Adapec e Miuke Meio Ambiente na reforma política de Carlesse

O governador Mauro Carlesse convidou e aceitaram ambos os convites, a ex-prefeita De Brejinho de Nazaré, Miuke Hyashida e o agropecuarista Paulo Lima, pai do prefeito de Alvorada, e que já compôs o primeiro time da senadora Kátia Abreu (PP), hoje na oposição ao governo do Estado.

Paulo Lima chefiou o gabinete da senadora por mais de uma década, e se afastou após o desentendimento e posterior rompimento da senadora com seu filho, Paulo Antônio, prefeito de Alvorada, que apoia Mauro Carlesse.

Paulo Lima assume a Adapec e a ex-prefeita de Brejinho, assume a pasta do Meio Ambiente e Recursos Hídricos, que conforme o Blog da Tum antecipou, não estaria entregando a contento, as demandas do governo do Estado.

As mudanças começaram com a substituição de Thiago Dourado na Agricultura, por Jaime Café. Quadro mais técnico, Dourado pode ser aproveitado na secretaria executiva.

