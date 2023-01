Paulo Carneiro designa vice-presidente para o Sebrae

O presidente do Conselho Deliberativo Estadual do Sebrae-TO (CDE), Paulo Carneiro, anunciou nesta quarta-feira (11), o nome escolhido para ser o vice-presidente da instituição. Ele terá a seu lado o empresário Fabiano do Vale, presidente da Federação das Associações Comerciais e Empresariais do Estado do Tocantins (Faciet) para o mandato 2023-2026.

O convite foi feito durante reunião com o empresário, na sede do CDE Sebrae em Palmas. Fabiano do Vale aceitou o convite e se colocou à disposição para trabalhar em prol dos pequenos negócios: “Me senti muito honrado e estarei ao lado do presidente Paulo Carneiro para fazer a diferença no Conselho nesses 4 anos de gestão, com muitas contribuições para as micro e pequenas empresas do nosso estado”, afirmou o vice-presidente.

Paulo Carneiro é presidente da Faet e assumiu no último dia 2 a presidência do Conselho Deliberativo Estadual do Sebrae Tocantins, cabendo estatuariamente a ele designar quem seria o vice-presidente, dentre os demais representantes que compõem atualmente o CDE.

Segundo o presidente, a escolha de Fabiano do Vale foi pautada no fortalecimento da parceria entre as Federações do Sistema S e também na união de forças entre os principais setores de atividades econômicas do estado: “Tendo Fabiano do Vale ao meu lado, estaremos unindo forças para definirmos as políticas de atuação do Sebrae que contemplem todos os segmentos de atividades, sejam no campo ou na cidade. As parcerias serão fundamentais para chegarmos a todos os municípios, levando aos empreendedores e aos empresários o apoio necessário para que possam prosperar”, declarou Paulo Carneiro.

Nesta quarta-feira (11) também foram retomadas as atividades em todas as Unidades do Sebrae no Tocantins após 20 dias de férias coletivas.

Sobre o CDE

O Conselho Deliberativo Estadual do Sebrae Tocantins é um órgão colegiado que detém o poder soberano no âmbito do Sebrae Tocantins, formado por representantes de 16 instituições, sendo que 15 delas estão previstas expressamente no Estatuto Social. São elas: Faet, Faciet, Fieto, Fecomércio, Fampec, UFT, Unitins, Secretaria da Industria Comércio e Serviços, Senar, Senai, Senac, Banco do Brasil, Banco da Amazônia, Caixa Econômica Federal, Sebrae Nacional e Femicro (sub judice).